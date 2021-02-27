多年來，與老伴倆每周三次去老人活動中心學跳交誼舞、排練舞蹈節目，進行這些活動時心情十分愉快。誰知因為肉眼看不見的新冠病毒肆虐，活動一下子停頓下來，與老年朋友們謀面被隔絕這一現實，已持續十個多月。每天行動的範圍基本是畏縮在居住的公寓小屋，及公寓的小院子裡。曾嘗試邁開舞步，調整一下單調枯燥的生活及鬱悶的心情，無奈找不到寸地供消遣，只好老實收起那聞樂起舞的心。

公寓的華裔 老人群準備召開網上春節聯歡會，要求我與老伴倆出演一個舞蹈節目，這可真的為在哪兒練習舞蹈犯難了。此時幸虧女兒來救駕，提醒我們可以到她家的地下室來練舞、攝像。在女兒家地下室，我們挪動球桌，健身 、放映器材等設備，騰出跳舞所需要的足夠地幅，沒想到通過完成排練表演的節目，竟也解決了以後隨時可以跳舞的場地。

準備表演的節目是套十個多月前學的交誼舞慢四步，這是舞蹈老師剛剛教完基本步及三個分段練習，還沒有來得及完成連續動作的排練，就因疫情 來襲，一切就此停頓。我倆選擇表演這套舞，是不忍心讓舞蹈老師的辛勞及我們自己的功課前功盡棄，並決心使這套新的舞蹈能得以面世。

誰知戲台子是搭好了，戲卻一上場就演得不順暢。因撂下的時間太長，重新撿起來排練時，笨手笨腳，磕磕絆絆，前後用了一個多月時間，累計二十多個學時，總算圓滿交差。

當排練完畢表演節目後，我們順勢又重溫一套非常優美典雅的華爾滋慢三時，就更不順暢了。這是四年前學會並跳得非常熟練的舞蹈，誰知在過程中屢屢出錯，多次卡住跳不下去。急也沒辦法，只好找出錄像，反覆看，一步一步對照著推演，尤其在幾段舞步精彩的地方，更是耗費大量時間，才使這套舞重現風采。細算起來所耗的時間，一點也不亞於初學時所用的時間，這情景應該叫溫故如求新吧！

溫習舞蹈過程給了我不樂觀的警示，就是記憶力的衰退已是不爭的現實。為此，曾產生一絲震驚，一絲悲戚，一絲無奈，還有一絲不服氣。這些思慮在頭腦裡纏繞了兩天後才理出頭緒，心情平靜了。記憶力減退是年老生理機能衰退的必然結果，正常現象，人生不可能逆生長，年已七十過六，還幻想記憶力不減，可望不可即。能夠做到「溫故如求新」，就應知足啦！