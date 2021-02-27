生命的過程就像自然界的季節般，母親享壽九十六歲，她看過人間的美景春花、夏荷，也經歷人世的滄桑秋霜、冬雪。

母親受過日本 教育，一生奉獻給家庭子女，但是她從不曾停止學習。年輕時，看日本雜誌，接著陪伴我們做功課，從注音符號開始，天天閱讀中文報紙，印象最深刻的是，她也會和我們同步閱讀當年聯合報副刊的連載小說 ，與我們討論廖輝英的小說「不歸路」，以小說女主角為戒，殷殷教誨她的六個女兒，莫成為婚姻中的第三者。

母親婚後出門總是父親帶領，她五十二歲時，父親過世，此後無論到哪裡，也是女兒們伴隨；六十四歲那年，她獨自來美為我坐月子，這份勇氣完全是出自母愛的驅動力。母親也有她的幽默，在美居留日子常常自己外出散步，她說：「這有什麼困難呢？別人對我說嗨！我就說哈囉！他們說哈囉！我就說嗨！」

帶著母親出國旅行，也是處處讓我們刮目相看。在泰國，媽媽好奇嘗試拖曳傘；八十歲那年到加拿大洛磯山脈，姊姊們幾乎軟了腿，但是母親堅持一定要登上最高階梯；前年八月，我也去到洛磯山脈，時空的交錯追尋母親走過的足跡，那旅程倍感深刻溫馨。

母親脊椎曾經開刀，當醫院的告示牌顯示手術病患年齡九十二歲時，我們都不禁流下眼淚。決定是否開刀時，母親這麼說：「不是揮別疼痛，就是揮別世界。」多麼果斷的母親！術後的三個月復健，起坐躺臥都須穿脫鐵衣……在在展現母親的毅力。她的勇氣為自己紓解了疼痛，同時也鼓舞激勵了周遭很多的親戚朋友，大家都說：「九十多歲的阿嬤可以，我們也可以的。」

整理母親的照片時，其中一張是側身回眸淺笑，我們公認最能展現母親優雅美麗的神采。照片中的那件日本品牌古銅色羽絨衣，曾讓母親讚嘆不已，她一再說：「媽媽就是活這麼久，才能看到、穿到現代這種衣服，這麼輕又這麼保暖！」母親就是有著如此開放的心，才能妙語珠璣，真正享受社會文明進步的生活。

小妹也曾在她家的視廳間讓母親體驗觀賞3D電影 「阿凡達」，彷彿置身外星人的世界，帶給媽媽無比的震撼，她只說了一句：「其實，聽聽江蕙的歌就很好了。」在科技繁複的炫光音響中，母親自有她的生活真滋味。

窗外白雪紛飛，懷念永遠跟隨時代腳步前進的母親！感謝母親一生的奉獻，為我們帶來豐富美好的人生，她的慈愛與智慧也將繼續引導、啟發我們走在人生的道路上。