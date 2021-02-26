我家後院種了不少花花草草，菊花、藍花、橘樹等，春暖花開時節，常引來蝴蝶、蜜蜂採花釀蜜，滿園春色，更增添春天歡樂氣氛。那天我正在後院散步，不料，一隻蜜蜂從我眼前飛過，停留在我左肩上，我只能屏住氣，對我太太說了聲：「一隻蜜蜂盯上我了」 。太太見狀，毫不猶豫地拿起手中的紙，對著蜜蜂拍打過去，蜜蜂便乖乖地飛走了。此舉差點讓我嚇出一身冷汗，心想「蜜蜂沒來惹你，你卻去找麻煩，豈不有點老虎頭上拍蒼蠅嗎？」

說實在的，我對蜜蜂總有點敏感，心裡怕怕的，一直十分小心地與小蜜蜂保持距離。見了蜜蜂，我會主動讓開，避而遠之，原因是我與蜜蜂曾有一段不解之「緣」。原來我上班的地方是加州 一個小城的獨立小樓，那天正要離開公司外岀，突然發現辦公樓旁停車處一群蜜蜂正在空中飛來飛去，為了躲避蜜蜂騷擾，我靈敏地快步走向「寶馬」，迅速打開車門，鑽進駕駛室。

說時遲，那時快，冷不防，一群蜜蜂追殺過來，竟毫不留情地從高空衝入車內，六七隻蜜蜂對著我的頭一股勁地叮刺，進行「自殺式」攻擊。小小駕駛室內，無法阻擋蜜蜂群而攻之，我趕緊雙手捂著臉，棄車而逃，折回辦公室，才鬆了一口氣，但我的頭上、臉部、頭頸都被蜜蜂螫傷，手上被刺痛處也出現紅腫。

我趕快用肥皂水清洗，仍疼痛搔癢難熬，但最後總算獲得解脫。原來，這天辦公樓天雨屋漏，特請修理工人爬屋頂修補抓漏，兩位負責修屋頂的「阿米哥」（墨西哥 裔工人）頭上頂著防曬帽，戴著面罩，頸部又圍著毛巾，「全副武裝」登上屋頂，輕而易舉地把蜜蜂窩給捅掉了。這一下捅得蜜蜂四處亂飛亂撞，見人就扎，我不幸成了「替罪羊」 。

經歷了與蜜蜂的「肉搏戰」，我總算見識了蜜蜂勇猛頑強拚搏的真實一面，有時回想起這可怕的一幕，仍心有餘悸。一般來說，若有人要捅蜜蜂窩，應事前廣而告知，讓周圍人對蜜蜂的「報復行動」有所防範，不致遭蜜蜂突然襲擊，弄得束手無策的被動局面。

話又要說回來了，蜜蜂在人們心目中的形象是「勤勞勇敢」，而流傳甚廣的兒歌《小蜜蜂》也強調「大家一起勤做工，做工興味濃」。最近朋友傳來一個視頻，專題介紹蜜蜂繁殖的影像，展示蜜蜂與其他動物植物等生命體一樣，都會萬物生長，生生不息。「蠶吐絲，蜂釀蜜」，讓我們掌握好蜜蜂生存規律，以積極的態度，與蜜蜂和平共處吧！