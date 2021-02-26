庚子年的肆虐瘟疫百年再現，紐約硬是讓新冠病毒折磨得天昏地暗，醫院人滿為患，讓人提心吊膽，惶惶不可終日。年初，女兒的老闆出於對員工健康安全考量，不得不讓公司全體員工居家辦公。

到公司上班才兩個月的女兒，面對突如其來的工作方式有些驚慌失措，好在女兒先前在這個公司勤工儉學、兼職上班了兩年，積累了相當的工作經驗，要不然兩個月的工作資歷，連三個月的例行試用期都沒有走完。

在家工作雖然避免了上下班及員工群聚染疫的風險，但公司的大小事務並非就可以一了百了，高枕無憂。比如客戶郵寄到公司的信件和現金支票 ，在家裡是無法遠程收取的，還得照常到公司辦公室大樓裡去完成。以前，公司招聘了一個兼職的附近在校大學生來做這項工作，不料公司全員在家工作一個月後，這個兼職員工懼怕疫情 辭職了。女兒作為這兼職員工的直接上級，加上又是公司資歷最淺的新人，這個擔子無形中就落到了她的頭上。

我給女兒出主意，叫女兒讓老闆重新招聘一個兼職員工，以延續那個跑腿的兼職工作。女兒氣餒地告訴我，她已經向老闆表達過這樣的建議，老闆也在報紙上刊登了幾次招聘廣告，但就是沒有人來應聘這個兼職工作。我心灰意冷地對女兒說：「在疫情風聲鶴唳的時候，誰又甘願冒著染病的風險來應聘一個沒有前途的兼職工作呢？」

雖然老闆沒有出言叫女兒攬下這份額外的活兒，但事情明擺著，以前到銀行兌支票一直是女兒的日常工作之一。所以女兒思前想後告訴我，現在她有兩種選擇，一是也辭職，二是將這個兼職工作包攬下來，讓問題迎刃而解。

從大樓守護人員那裡得知，女兒公司的信箱早已經被源源不斷的信件塞滿。重要的是，夾帶在裡面的支票必須盡快取出到銀行兌成公司帳，才確保公司的資金流正常運作。這麼一來，到公司大樓取郵件這個工作就顯得迫不及待了。我當然不希望女兒此時辭職，但肆意出行無疑又增加染疫風險，我在忐忑不安中猶豫不決。

女兒突然對我說：「爸爸，你一直以來不是搭地鐵 出行嗎？你都不怕感染病毒我還怕什麼？」女兒的話倒是提醒了我，我轉念一想，覺得女兒年紀比我輕，染疫的風險不會比我高。我如常搭地鐵上下班已兩個月，都沒有染病，更何況女兒的免疫力比我強。

每周末，女兒在我不厭其煩的叮嚀中從家裡出發，乘地鐵去曼哈頓的中城，親力親為到公司完成這項工作，從不間斷。在我的牽掛和提心吊膽中，日子在一天一天的艱難煎熬下交替，幾個月後，看到女兒沒有染病症狀出現，我才漸漸放下心來。

牛年的第一天，女兒突然接到老闆的電話，老闆高調感謝女兒一直以來為公司冒險出行工作，並鄭重告訴女兒，他不但要將那份兼職的薪酬全獎勵給女兒，還要在新的一年，加薪作為對女兒的獎賞！

放下電話，百感交集的女兒激動得差點哭了，她流著淚告訴我這喜訊。我聽後欣喜得當即笑了。