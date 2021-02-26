我家對門十幾年的鄰居薩依夫婦是阿富汗移民，起初與五個子女、媳婦、孫女們同住，漸漸成家立業後搬離，只留下長子阿添和他的兩位女兒，大房子只剩下三代五人。

薩依是虔誠回教徒，早年來美國 ，成家立室努力創業有成，他英語流利，笑容滿面，辛勤工作，友善可親；太太則是很經典的家庭主婦，穿著阿富汗衣裝，不會英文，身體也比較差，一度有憂鬱症。但她做的中東飯菜一流，偶爾送些過來，都讓我們大飽口福，讚不絕口。

兒子阿添為人熱情熱心，精力充沛，事業上像是八爪魚一般，既要幫忙父親，又想另謀發展，於是房地產，二手車買賣都插上一腳，但好像不怎樣熱中，直到現在才找到理想。

上個月一天他打電話給我，請我們去城裡一間準備開張營業的漢堡店試菜，原來他是合夥人，但我的晚餐已經開動，外子也不願意出門，便辭謝了。 後來他們的新店在疫情 中開張，因食品優良可口，價格公道，而且有得來速(drive thru)的服務，在小城口碑甚佳，馬上生意興隆。

前幾天我在前院見到阿添，便恭喜他開業成功，告訴他我兩次排隊想試餐都因車隊太長而打退堂鼓，他聽了便說：「我不是告訴過你，你該進來找我的嗎？你們想要吃什麼？幾點鐘吃飯？告訴我便可以了！」於是我點了炸雞三明治和漢堡包，加上他極力推薦的沙拉，告訴他五點半吃晚餐。

五點廿五分，門鈴響起，阿添拿著兩袋食物及一大杯奶昔（milk shake）說：「特別送貨到了！」堅持不收錢就走了。

打開紙包，除了點的之外，他還加上一大包炸薯條！真驚喜開心，因為我很愛奶昔、炸薯條和漢堡包三樣加在一起的餐點，那是甚不健康但超美味的享受，我已經因為血糖偏高而不敢吃了，但今天送上門來的引誘難擋，我便開懐大嚼，身心舒暢！真感謝我的好鄰居。

昨天老公要出城到華人超市 買菜，隔壁的餐廳有最好的廣東烤鴨和點心外賣，我請他在為自己買點心外，多買一隻烤鴨，作為謝禮送給薩依一家嘗嘗。可惜他們回教徒不吃豬肉，很多好點心都無法請他們品嘗，但希望他們可以享受這隻烤鴨，以表禮尚往來的心意。