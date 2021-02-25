二○二一年伊始，不能免俗的立下一個自認為不過分、甚至有些謙卑的期許：只求事事順心，人人安康。沒想到老天爺沒能體會我的真心誠意，才過三天，就拿「事事順心」的願望開了一個玩笑。

廚房外牆的一棵薔薇不知打哪兒冒出來，經年累月著長成一棵茁壯的樹苗，盼了好久就是不開花，混在鮮豔嬌美的玫瑰叢裡，未免相形見絀。外子每回經過，總要唸叨個幾句；既然不能惹人疼愛，那就來動手除掉吧！

野薔薇紮根甚深，拿著小鏟從外圍包抄，用盡全身力氣仍然撼動不了，這才發現它穩穩地盤踞在水管上，造成一定的困難度，只好勞煩大師出馬。外子手持電鋸自信滿滿下刀，只看見自來水隨著他的驚叫聲驟然冒出，塑膠水管裂出了傷痕，自來水好像找到宣洩口，源源不絕汩汩流個不停。「快去關掉灑水器」，我急得大叫。沒用，灑水器的權限只及於噴水龍頭，水，依然前仆後繼，已經灘成一處小水漥。

新年假期，打了幾通電話連吃閉門羮。一向相知相熟的水電師父廖先生人在外地，熱心地在電話裡遙控，指示外子如何關閉水源總開關、該買什麼樣的接頭和黏劑。若真不行，先設法止住水，他明天一定趕到。語氣誠懇真摰，我們如領聖旨，如吃了定心丸。

總開關是兩根相疊的卡鎖，必須把上頭那根扭轉九十度，試好幾遍，電話來回好幾趟，沒奏效。隔壁的菲律賓夫婦看我倆頭碰頭趴蹲地上，好奇的招呼，揚長而去，留下一陣輕煙。「可以嗎？」我還心存幻想，外子搖搖頭，猶作困獸之鬥。看來遠水還真救不了近火，不過對於廖先生的熱心，感恩再感恩，心裡謝過千遍萬遍。

菲律賓先生回來了，看見我倆猶自奮鬥，抓了一把大扳手過來，三兩下就把開關閉了。哦！外子手中的工具簡直是小巫，哪能使力。菲律賓先生把扳手留給我們，告知水管修好再還他。雖然只是舉手之勞，但這助力用在節骨眼上意義非凡，有如救苦救難活菩薩讓我們離了「水深火熱」之境。感恩啊！

經一番折騰，外子鬥志已失，更別提買材料動手修管，但我無法忍受整日無水的狀態，心存僥倖，終於在黃頁商用電話本找到二十四小時待命的何先生，私心以為這是「急診」，如果他趁大好時機敲竹槓，我也會給。商談下，價錢合理、動作迅速，一小時之內恢復。我可以安枕無憂一夜好眠了。

新年開端連遇三位善心人，這是好兆頭。我的新年新希望得再增列如下：心懷感恩，樂於助人。