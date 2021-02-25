一月初收到夏威夷 觀光年曆和一張明信片，打開一看，是前年我們一家去夏威夷大島民宿 主人寄來的。他問候我們，也期待再次光臨他的民宿。我給他回函，感謝疫情 期間的問候，也祝福他一家平安，待疫情完全控制後，我們會再赴大島一遊。

二〇二〇年二月，我們由寒冬的紐約飛到盛春的夏威夷旅行。為了解和體驗島上真實生活和風土人情，我們選擇了在大島（Big Island）一家名為「美麗世界之角」（A Beautiful Edge of the World ）的民宿。

民宿位於大島的南端，依山傍海，青翠掩映的山腰幽深處，有一日式兩層民宿。住宿後，與男主人Mr.Kirt交談，了解到他年輕時曾是一名美國飛行員，退役後到韓國教英文，後來成為了作家。他娶了日本姑娘為妻，在大島買下兩萬平米土地，蓋建了有六個房間的民宿，還經營自己的咖啡和蔬果園。在蔬果成熟時節，他會雇傭人手採摘，並銷售到附近的農貿市場和超市。

我問他為何選擇在此安家？他說：「當飛行員時經常飛過這裡，從空中俯視，覺得很美麗，就夢想在此落戶，最終實現了願望。所以，取名為『美麗世界之角』。」大島夜寧靜，月光皎潔，夜幕下的大海深沉，給人夢境。

清晨，被島上雞叫喚醒。打開窗簾，見海上紅日冉冉升起，好一個「聞說雞鳴見日升」的美景。七點，女主人在面朝大海的寬敞陽台，擺好了豐富多樣的蔬果早餐。我用日語與女主人交流，她叫佳奈，來自日本靜岡縣。

看著餐桌上五顏六色的豐盛美食，驚訝之餘，問女主人才知道，除了牛奶、麵包外，雞蛋是自家雞產的，杯子裡的咖啡、盤中的菠蘿、牛油果、香蕉、芒果、榴槤、刺果番荔枝都是摘自果園。有機蔬果味道鮮美，咖啡濃香撲鼻。環視民宿四周，被高低綠色植物環抱，島上鬱鬱蔥蔥，靜得可聽到遠處鳥叫聲，真是人間仙境。我問男主人是否知道中國「世外桃源」的意思。他微笑道：「人間仙境和世外桃源是中國古代文化裡的傳說。這裡就是現實中的美麗世界之角。」

美麗世界之角確實美麗，半山腰果樹環抱，樹上果實纍纍，林園中扶桑花紅艷，遠處白雲碧海，暖風輕輕吹拂，令人心神安寧。真是一處修身養性的最佳休閒地。

我們在此住了三天，還遊覽了大島幾處風景點。離別時，相約一年後再來度假，可誰曾料想從二〇二〇年三月開始，美國發生了新冠疫情，至今疫情依然嚴重。我知道世界之角還是那麽美麗，可受到疫情的制約和限制，很難如約前往。期待疫情早日終結，讓人們回歸正常生活，到那時，我們會飛越太平洋，再訪夏威夷的美麗世界之角。