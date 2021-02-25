勁球樂透彩累積到超過十億元了，被新冠疫情悶壞的我，正好找到機會出去放放風，買張樂透，說不定一個不巧就發財了。出門時候老妻說：「買一點蔬菜回來，找你喜歡吃的。」她知道我不喜歡吃蔬菜，但要是我自己買的，就沒有理由拒絕了。

到了菜市場看到大根白蘿蔔，掂了掂還蠻沉的。記得以前為了進口醃黃蘿蔔，特別在工廠裡蹲點了好多天，負責原料採購的經理告訴我：「降霜後的蘿蔔特別甜，因為它們為了不讓自己凍壞，將體內的澱粉轉化成葡萄糖，提高體內水分的濃度降低凍結點，越接近地表面甜度越高，這就是蘿蔔賽梨的道理。冬天十字花科的蔬菜如蘿蔔、白菜、芥蘭菜根莖都帶有甘甜味。」我就買了一張樂透、一根蘿蔔、一把芥蘭，帶了無限希望回家了。

回到家，老妻有事出去了，閒得無聊，乾脆把蘿蔔處理掉吧！牛肉、蘿蔔加雞蛋 的關東煮是我的美食記憶之一。記得十幾年前在東京築地魚市場做生意，那是淩晨時分，天寒地凍，白雪飄零，又冷又餓的我找到一個小攤，一份蘿蔔牛肉關東煮，配一碗熱騰騰的白米飯，再加上一壺燙暖的清酒，立刻祛寒還暖，幸福指數高漲爆表，這滋味多年未曾忘懷。

廚房從來不是我這個大男人的領地，只有領導不在才偶爾上崗表現一下。上網査了查關東煮，其實也不難，在冰箱裡找到一條牛肋肉、三個雞蛋，加上大蘿蔔就萬事俱備了，只欠的東風是晚上開獎剛好是我的號碼。

食譜 說：牛肉及蘿蔔要先行焯水去掉不適的味道，肉和蔬菜需要烹調的時間完全不同，須各自料理。我在焯水後用冷水沖肉去腥時發現這塊肉筋膜很硬，脂肪含量也不少。擔心煮太久了筋膜未軟，脂肪就分解了，肉也將乾柴難嚥，所以改成先用低溫焗烤軟化筋膜，這樣可保持肉多汁又不溶解脂肪。

牛肋條肉入烤爐後，開始處理蘿蔔，我發現這顆冬日蘿蔔的皮又厚又辣，芯卻很甜，於是狠狠地把皮切除，還好，食譜說皮可以做泡菜。用蘿蔔芯切成塊焯水後和雞蛋一起煮十二分鐘，煮蛋時要常常攪動，蛋黃才能保持在蛋的中間，日本 人真講究，蛋黃在中間或是在旁邊有什麼不同呢？

食譜又說：要用「Dashi汁」做為味道基礎，叫做味本。有位日本廚師曾告訴過我，日本味道就是昆布和柴魚、小魚乾熬出來的，我家沒有用柴魚乾，於是我去日本超市買了一瓶高擋的鰹魚昆布淡醬油充數，順便帶回來一瓶好清酒，這一趟的花費竟比蘿蔔和肉貴得多。

兩個小時過去，爐中牛肋條肉已經軟化了。我把鰹魚醬油稀釋成湯汁，加入牛肉、蘿蔔和剝了殼的雞蛋，蘿蔔煮到半透明時軟硬適中，淋上清酒和味醂及少許普通醬油就大功告成了。

這個時候老妻剛好回家，聞到鍋裡飄出了香味，問是什麼？我答道：「樂透關東煮」，就是買樂透彩票買出來的關東煮。老妻沒聽懂，但也高興不必下廚。寒冷的天氣吃上熱騰騰的關東煮，蘿蔔清甜，肋條肉肥中帶瘦又稍有嚼感，雞蛋細緻，湯頭鮮甜，層次豐富好吃極了，酌燙清酒三兩杯微醺未醉。如果那晚還中了樂透，那就更完美了。