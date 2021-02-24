在美國課堂分享中國年俗

身為在美華人 ，我覺得自己有責任向更多人宣揚中國 文化，到孩子的學校和班級上分享中國新年是其中一個途徑。

女兒讀幼兒園和一年級時，中國新年差不多到了，我就主動和她的老師聯繫，說我願意到班上向孩子們介紹中國新年。老師本來也是打算要介紹中國新年的，有家長自告奮勇，何樂而不為？

我準備好一切道具材料，包括向小孩展示的小獅頭、燈籠、鞭炮、對聯、紅包、小禮物、做手工的紙張、食物和餐具等。只告訴老師學生要用到剪刀、釘書機、黏貼膠布和膠水，這些東西在教室裡本來就有。

為了去女兒班上分享年俗，我特別請一天假，把需要展示的東西提前幾天買好、預訂好食物。去學校的前一天晚上做最後的準備：把做手工的紙張裁好大小、畫上剪切線條、打印出來；把紅包裝好硬幣、蒸好年糕、製作幻燈片。要帶的東西太多，裝滿幾個大袋子，還要去餐館拿食物，我一個人應付不了，於是老公開車送到學校，幫忙把東西搬上樓。

一進教室，見到一班小朋友已經整整齊齊坐在白板前的地毯上等我，滿眼期望。我趕快打開電腦，開始放幻燈片，邊解釋邊展示道具。我介紹什麼時候過新年、為什麼過新年和怎樣過新年，從小年夜、除夕、新年講到元宵節，包括農曆、生肖、掃塵、裝飾、年畫、年花、年糕、春聯、揮春、年夜飯、鞭炮、舞龍舞獅、燈籠……。我還向學生展示了小獅頭、揮春，還有可以霹靂啪啦響的電子鞭炮、用紅包袋做的燈籠和裡面裝有小燈泡的燈籠。講完後還有問題搶答小測試，答對的學生能拿到我送出的小禮物，是中國結或生肖飾物。

然後是手工勞作，做燈籠與剪立體春字，能在桌子上立著或掛起來。做完手工後吃東西，我帶去從飯店訂的菜肉煎餃、蔥油餅和我自製的年糕。一盤紅糖年糕用紅棗裝飾、一盤椰汁年糕是兩條鯉魚，栩栩如生，孩子們都相當驚艷。最後，我給每個學生發一個紅包，孩子們開心極了，有些孩子提著裝有電子燈的燈籠、電子鞭炮和小獅頭，愛不釋手，紛紛提著照相留念。老師和學生都對我帶給他們的體驗深表感謝。

不久後我去女兒班上開家長會，看到她的老師在教室外走廊的牆上做了一個中國新年專題的板報，把我去講中國年俗那天的照片貼出來，加上文字說明，學生生做的彩色燈籠、立體春字掛了一串。老師說板報引來其他班的老師和學生圍觀，給大家留下了深刻印象。

今年因為疫情 影響，兩個孩子留在家上網課，剛好我沒上班，我又自動請纓給女兒、兒子的班的學生講了年俗。前一天特別買了燈籠、揮春、紅包，播放了有圖有文的電腦幻燈片，展示燈籠、鞭炮、發糕、煎堆等實物，每個班講了一節課。以後每年只要抽得出時間，我非常願意到孩子學校分享中國年俗，為傳揚中國傳統文化出一點力。