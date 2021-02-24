小時候聽母親說，當年在她們的山東鄉下老家，一入夜人們就盡量不出門，萬不得已要出去一定帶著棍棒，走在黑漆漆的山路遇到「有人」拍肩膀頭也不回，一棍子就朝後打，原因是鄉下有狼出沒，會模仿人站立用前爪拍肩，等人一回頭就一口咬住咽喉。

當時母親說得活龍活現，後來我又聽了小紅帽的故事，大野狼探知小紅帽正在穿越森林要去奶奶家，於是先跑去把老奶奶吃了，再換裝老奶奶的衣服等著小紅帽的到來……。

在當時幼小的心靈，從此認定狼的奸詐狡猾，等到長大懂事了才明白，萬物是和我們共生共存於這個世界，反而是人類侵占了動物的棲息地，狼無處覓食只好捕獵牧民飼養的牛羊，而更遭到殺害驅逐。如今美國 本土的狼幾已滅絕，在北美洲只倖存於阿拉斯加和加拿大 。

為了保持原始生態的平衡，一九九五年黃石公園從加拿大分次引進灰狼，為美國的野狼作保育復種的努力，二十多年來非常成功，前不久還有觀光客在園內拍攝到狼群在追獵麋鹿的視頻，令人驚嘆。

九○年代初，我在洛杉磯 東區買了房子，這是一個蓋在山坡上的城市，愛小動物的我立馬買了四隻烏骨雞來養，在後院也為牠們搭蓋了籠子為家。不到一個月一天早上，只見籠子倒一邊而滿院子都是雞毛，一隻不剩，後來去查才知道洛杉磯有土狼(Coyote)，還是加州的「原住民」。

之後沒多久一天晚上我在前院澆水，四處靜悄悄突然小街遠方一隻「狗」跑了過來，經過我前面大搖大擺毫不懼怕。我定睛一看原來就是久聞的土狼，說真的只是體型小很多，其他特徵和野狼還真沒有差別。或許體型小對食物的需求不大，土狼在人類的城市以吃漿果、抓鼠兔等小動物找到了生存空間。

幾年後我忍不住又養了一隻黑白貓，住在車庫從小就不喜歡進屋，我也只好散養隨牠野去。長大後練就一身功夫，自己會在後院的山坡打獵加菜，我本來擔心牠也會遭到土狼的毒手，幾年下來家人見相安無事，就又收養了一隻鬥雞眼小貓，沒想到才兩三個月就不見了，我們猜想是不是視力有問題走失了，後來隔壁鄰居發現被吃剩的殘骸才得知真相，不勝唏噓。至於那隻黑白愛貓則一生機靈得很，直到老了體力大不如前才「遷居」室內，活了十八歲。

土狼雖然會獵食小動物，但是我住在洛城三十多年，好像並沒有聽聞有攻擊人類的紀錄，這些年來，生態保護已經是世人的共識，不論是大野狼或土狼，都希望人類能夠與其和平相處，尊敬大自然，還子孫一個綠水青山。