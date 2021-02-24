「斷捨離」是日本女作家山下英子提出的生活概念，很快就風靡世界。斷捨離的意思很簡單：「斷」即斷絕想買但實際上並不需要的東西；「捨」即捨棄家裡那些泛濫的物件；「離」即脫離對物品的執念。斷捨離達人致力於將身邊所有「不需要、不適合、不舒服」的東西替換為「需要、適合、舒服」的東西，從而改變居住環境，改善生活面貌。

一場突如其來的疫情 ，極大地影響了人類生活，也不可避免地影響人們對斷捨離的做法。以我家的斷捨離程度來說，在疫情之前，大約為百分之六十，但在疫情中就降到約為百分之四十。

有些差點斷捨離的舊物，沒想到疫情期間派上了大用場，理髮用品就是一例。我等老留學生來美國前，聽說理一次頭髮要花十幾元美金，折合人民幣 相當於我們當時在中國一個星期工資，於是有些人就買了剃頭推子和剪刀帶來。老留們相互理髮，既省錢又增進友誼。

後來生活改善了，這些理髮用具就被斷捨離，或被束之高閣。疫情一來，理髮店屬高危行業，首當其衝關閉，一關就是半年。理髮店被關，頭髮卻生生不息，於是僥幸沒被斷捨離的理髮工具就「重出江湖」，我的一位朋友已經幫我理了三次髮，幫了我大忙。

疫中居家隔離，也改變了我家的生活形態。我們社區原本有設備齊全的健身房和乒乓房，疫情一來，這些設施不得不停止運作。我家有台固定式自行車，還是二十多年前中獎得的，已長久不用。女兒早就打算把它斷捨離，我說：「且慢，待我再老些難以出門，就用它在家裡散步。」沒想到居家避疫真的用上了，我每天用它騎行五公里，不少於疫前散步的距離。

有些肯定要被斷捨離的物件，現在也派上了用場。過期的報紙，從斷捨離觀點來看只有丟棄一途，有些人甚至丟棄當天報紙不過夜。疫情時為了安全，出門都戴塑膠手套，每天要丟棄好幾副，挺浪費的。後來我看到家裡有舊報紙，就把它們裁成適當大小，再折成雙層，出門時帶上幾張，隔著紙按電梯按鈕和開門把手，用過即棄，相當方便。這屬於廢物利用，沒有丟棄塑膠手套的浪費感覺。

疫情也顯著改變了我家的購物習慣。依照斷捨離的觀點，生活用品應該買小包裝的，夠用即可，用完再買。然而疫情以來，我家買大米和麵粉都挑大袋的；肉類買大包裝的，把冰箱放得滿滿；買廚房用紙、廁紙、洗潔精、去污粉也挑大包裝的。這麼多大件物品堆積在家，自然占據不少地方。這雖不符合斷捨離原則，在疫情中卻是必須的，因為買大包裝物件，可以減少去商店次數，降低被病毒感染的幾率。

還有很重要一點：實施高度斷捨離，家裡的物件不用即棄、需時再買，必須有堅實的經濟基礎。在疫中不少人失業斷了收入，不得不靠政府發放的紓困金 和失業救濟金維持生活。在此情況下，追求高度斷捨離根本不現實，家裡正在用著的物件，哪怕舊一些，能用就繼續用；原本閒置的物件也不輕易丟棄，而是善加利用。在疫情嚴重的當下，斷捨離應當緩行，最需要的是物盡其用，共克時艱。待到疫情過去，我們再來提高斷捨離的程度吧！