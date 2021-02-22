自從去年疫情爆發實施居家避疫後，生活圈縮小，親友不敢相聚，又無法出去旅遊。日子變得鬱悶又發慌。為聯絡感情，我們每周二晚上八點在Zoom上會面，至今沒中斷過，成員年齡最大的八十一歲，最小的十歲。每周都有不同主題，前陣子提前在雲端 過春節，大家一起討論如何過春節及回憶過往的趣事，在Zoom上一起分享。

我準備了簡報，談「如何過年」：從除夕前的辦年貨、蒸年糕、吃團圓飯、壓歲錢紅包、拜年祝賀詞、舞龍舞獅、十二生肖、年的故事、爆竹、春聯、年畫、台灣農民曆到元宵節賞花燈。精采的圖片配上大紅的春聯、燈籠、鞭炮，喜氣洋洋。還有愛吃的年糕及令人垂涎欲滴的豐盛團圓大餐，很有年節的氣氛。

往年過春節，我們都在大餐館歡聚一堂、互相祝賀外，也一起享受佳餚並發紅包。這次拜高科技所賜能在Zoom一起見面，藉春節把傳統習俗搬上網在雲端過節。這是最輕鬆的方式，隔空聊天、回味過年的往事，讓我們在美國 長大的第二及第三代小孩，了解華人如何過這個一年中最大的節慶及傳統的習俗。

在夏威夷的老四寫了一個「福」字倒掛起來，幾個不懂中文的ABC(在美國出生的中國孩子) 一看福字說：「貼反了」，於是福字如何貼成了大家討論的話題。一般來說大門上的福字要正貼，因為大門是出入口，代表開門迎春納福；對於外人進家門，代表恭敬。貼在屋門上、牆壁上、門楣上的福字也要正貼是好兆頭。只有在水桶和垃圾箱上兩個地方可以倒貼「福」字。原來貼福字還有大學問，不能亂貼。

在舊金山 北灣的老三除了虛擬的年夜飯外，孫女有創意的自製五角紙燈籠，孫子只有十歲，也用紅紙做了一個小燈籠，從做中得到樂趣。聖地牙哥的姊姊買了鳳梨及白蘿蔔（菜頭）寓意旺來及好彩頭，並用架子掛上年結並張燈結綵，喜氣又熱鬧。

除夕的團圓飯是春節的重頭戲，年尾最豐盛、最重要的一頓晚餐。聖地牙哥老二的年菜準備自己做核桃蝦仁、木須肉、片皮鴨、蒸魚、糖醋排骨及炒麵。舊金山南灣老大的女兒拿出一束似毛髮的東西，讓大家猜是什麼？因不常吃，一時反應不過來，原來是髮菜。通常用來做湯，因發音近似「發財」，所以成為除夕必有的一道菜。

年紀最小的尼森問：「為什麼傳統除夕夜的餐桌上一定要有魚和髮菜？卻沒有我最愛吃的牛肉？」魚寓意年年有餘、髮菜和發財發音相近，都是討吉利。古早時代牛是幫農夫耕田的，所以習俗上沒有人吃牛肉。

接著的節慶是元宵節，這一天要吃湯圓、看花燈、猜燈謎，放鞭炮。大家在歡笑熱鬧中度過，春節也接近尾聲，大家收心恢復正常生活。

提前在Zoom上談年節，除了排解心情，從中學到各種知識也對年節有更深一層的認識。辭舊迎新、迎祥納福，並寄望對新年新生活能更美好，話題老少咸宜，皆大歡喜。雖然沒有飄香的濃濃年味，不一樣的春節，依然可以過出不一樣的精采。