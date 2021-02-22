轉眼女兒六歲了，到了要換牙的年齡。當她告訴我口裡有新牙長出來時，我心裡湧上溫暖的驚喜和感動：女兒長大了，生命真神奇！

當女兒張開口讓我檢查時，我卻發覺大事有點不妙，女兒下頜兩顆乳牙還沒脫落，也沒怎麼鬆動，兩顆恆牙已經長出來了，綠豆般大小，卻是長在牙床裡面靠近舌根的地方，離乳牙有一厘米遠。一些老手媽媽朋友建議馬上找牙醫把乳牙拔了，不然會影響恆牙的長出。牙醫朋友卻說不必驚慌，先觀望一下再做決定不遲。

我以前一直認為乳牙是沒有牙根的，就是那麼短短一顆，到了一定時候就會自動脫落，原來不是的！牙醫朋友說當牙頜骨發育正常，恆牙剛好在乳牙下長出，推動刺激著乳牙，乳牙根被溶解吸收，最後乳牙才會鬆動容易脫落。但現在的小孩吃得太精細，牙齒咀嚼不夠，運動不夠，會影響到牙頜骨的發育生長，恆牙胚沒移到乳牙的正下方，刺激不到乳牙，乳牙根就不會被溶解吸收，造成乳牙滯留，也就是恆牙都長出來了乳牙還一動不動。

都怪我無知，一直是把東西剪碎才讓孩子吃。女兒比較嬌氣，食物裡有一丁點硬的東西都拒絕吃，所以女兒基本沒吃過帶骨頭、硬的食物，牙齒沒得到足夠鍛鍊，牙頜骨發育不正常，形成了乳牙、恆牙並存的雙層牙。

牙醫朋友說，如果長出來的恆牙慢慢靠向乳牙，還是有幫助乳牙根被溶解吸收一部分的，如果乳牙鬆動多點，拔牙時就不用把牙肉挖很深，女兒受的創傷就淺點，痛少點。

過了一個多月，整顆恆牙都已經長出來了，也沒靠近乳牙多少，反而原來有點鬆動的乳牙又長實不動了。看來再等也不會有什麼進展，只好約定牙醫去拔牙。

女兒的乳牙還長得很深，一定要打麻醉針才可以拔。明明已經講好了同意拔牙，但女兒一看那麻醉針的針筒，就把已張開的嘴又合上了。勸、哄、利誘，說拔完牙了可以去吃麥當勞 和任選一個玩具都沒用。牙醫朋友很有耐性，哄了很久女兒才張開嘴打了一次麻醉針。前後弄了差不多兩個小時，才把兩顆乳牙拔出來。

女兒拔牙受了痛，即使拔了，以後牙齒還是很有可能長不整齊，十幾歲時要帶牙套矯正。受了教訓，我打算不再給兒子剪碎食物，希望到時他能正常換牙。不過牙醫朋友叫我不要太過自責，小朋友的牙齒長得齊不齊，牙頜發育情況和遺傳基因也有很大關係。那倒是，我身邊也有親戚朋友同樣剪碎食物給孩子吃，沒聽倒她們的孩子換牙有問題。

或許第一次拔牙讓女兒有了經驗，知道自己的不合作行為純粹浪費時間，打了麻醉針後拔牙並不痛。第二次去拔牙時女兒預想不到的合作，毫不抗拒，十五分鐘輕鬆完成整個拔牙過程，被讚很乖很勇敢。