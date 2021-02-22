上次和住在外州的小妹通電話，她對我大吐苦水。原來有天她去幫忙上班的兒子媳婦照顧孫輩時，三歲的孫女和五歲的哥哥搶玩具，誰也不讓誰，竟然打起來。妹妹勸阻不及，就恐嚇他們：「再不停止，奶奶就要把你們兩個都打一頓喔！」其實妹妹疼愛他們都來不及，才不會真的動手打。

沒想到再過一個禮拜，又輪到妹妹過去幫忙看孫時，侄子對妹妹說，「媽媽，請妳不要對我的孩子們發脾氣或是説要動手打他們的話，這樣對孩子的心理健康有害。」妹妹一聽就知道是孫輩們告狀的，她非常生氣的告訴兒子說，「你們不是從小就給我這樣帶大的？從前我還不止出言恐嚇，我還真的打過你們的屁股呢！你們兄妹不是一樣好好的長大成人，哪有什麼妨害心理健康？」侄子聽到妹妹的反彈，苦笑一下，但還是拜託妹妹對孫輩嘴巴甜一點，妹妹很不以為然。我們都認為現時的兒女太過於寵孫輩了，我們哪裡是帶孫輩，簡直是在帶小霸王。

我笑著支持妹妹的土法煉鋼帶孫方式，也和她分享以前我和孫女吵架的故事。我大兒子生第一個孩子的時候，把孫女珠珠寵得不得了，兒子媳婦都工作，捨不得把孩子送到托兒所去，請了一位保母在家替他們照顧女兒。到周末，兒子媳婦要參加朋友聚會時，我就去兒子家照顧孫女兒。

珠珠是個小人精，一出生就有六個大人寵著，她對誰都不買帳，簡直是不可一世的天之嬌女。珠珠三、四歲的時候，有一次兒子和媳婦要外出應酬，請我下班後去照顧她。媳婦把珠珠的晚餐做好，我只要看著她吃飯就可以了。珠珠那時候很挑嘴，吃兩口碗裡的白飯，再吃一小口肉就不肯再吃了。

我看不下去，幫她把飯和菜、肉混成一小匙，要她張口，乾脆由我餵她吃，她卻把頭扭轉過去，怎麼樣也不肯吃。我那時候覺得要是連餵孫女吃飯都做不好，在兒子和媳婦前豈不是有失面子，因此我對珠珠說，「妳再不吃，奶奶要打妳了」。珠珠馬上頂嘴，「我要告訴我爸爸妳很壞」。

聽到珠珠如此造反，我的湖南脾氣馬上發出來，我問珠珠，「妳爸爸叫奶奶什麼？」珠珠說，「媽媽」。我對她說，「對了。我是妳爸爸的媽媽，我比妳爸爸大，連妳爸爸都怕我，我才不怕妳去告訴他呢！」珠珠聽了，一言不發地坐在高椅子上，想了半天終於妥協，吃了半碗我才放她下來，讓她去玩。

回家後我把這件事告訴先生，先生聽了大笑說，天下哪有像我這種六十多歲的奶奶還去跟四歲的孫女吵架的，簡直不可思議。我倒認為我的反應靈敏，亮出底牌，羸了這一回合。

上個月聖誕節 全家聚餐時，我問十歲的珠珠她記不記得以前和奶奶吵架？幸好她一點也不記得，還說我是天下最棒的奶奶。和孫女吵架這椿沒大沒小的事，留在我的記憶裡就行了。