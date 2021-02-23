去年我們預訂三月和五月的郵輪 行程陸續被取消了，另外九月的一班被無條件的延到今年九月，目前還不知是否可以啟航，我的心情就像是被情人屢屢取消約會似的喪氣。

記得第一次搭郵輪是在二十年前，為了慶祝先生的六十歲生日，我們搭飛機到阿拉斯加，再搭郵輪七日遊。郵輪上樣樣新鮮稀奇，每日參加健身 運動、舞蹈課程、地理歷史美食等講座，下午四時許，大海裡會有鯨魚浮上海面噴出水注，嘩啦！嘩啦！似乎在與我們打招呼。晚間穿著華麗衣裳，衣香鬢影，翩翩起舞至子夜方休。至於餐飲更是豐富，自助餐廳全天候供應。林林總總，這郵輪行實在新鮮有趣。

從此我們愛上了郵輪，二十年來，我們乘郵輪的次數已近四十。我們領略各地的山川風貌、見識歷史文化古蹟。先生和我每次上岸總會走進當地的糕餅點心店鋪，從菜單上故意選一個我不認識的點心名稱、再買兩杯咖啡 ，走出門外，兩人坐在設置在路邊的座位上，望遠山含笑、看海鷗翱翔，品異國風味。美食佳景如此，夫復何求。

如今年歲大了，我們不再遠行，只在本地港口上郵輪。每次郵輪停泊在港口時，我們只在岸邊走走，不再參加巴士遊，更多時候根本不上岸，我們老手牽老手，留在郵輪上閒逛。

記憶猶新的是前年深秋，我們搭乘郵輪從新澤西往北行駛，與我們年齡相仿的老年乘客甚多。至於手持拐杖，或坐輪椅、或駕著電動車的老年人也不在少數。有回，我見對面走來一對老夫婦，先生推著輪椅，與坐在輪椅上的婦人有說有笑，我與他們打聲招呼，表示喜歡他們的爽朗笑聲，先生回說：「為什麼不呢！我們在享受美好的人生。」

那天，郵輪停在加拿大的一個港口，氣溫很低。我們下船後，在港口的木板道上曬溫暖的太陽。見她的先生把她推到一家餐館門前的花圃旁，用條毛毯把她蓋得密密實實，然後對她說：「這裡無風，妳在這裡曬曬太陽，我到前面去繞一繞，很快就回來。」「去吧！慢慢走。」他邊走邊回頭揮揮手。多美好的一幕啊！

平常在家，我們老夫妻的日子過得很是冷清。先生總說喜歡郵輪上的熱鬧氣氛，與形形色色的乘客在一起，可以接點人氣。喜歡坐在大廳裡的椅子上，看著來往行人打扮得奇裝異服；喜歡看孩子們快樂地又跑又跳；還喜歡與鄰座搭訕聊天。曾經一位女士跟我們說，她喜歡觀察人們足下的鞋子，這算是另類享受吧！

先生還說，上了郵輪，夫人不必操作家事，他也不用幫我切菜、洗碗、摺疊衣服等等。如此，先生和我都輕鬆愉快，皆大歡喜，何樂不為。是啊！叫我們如何不想它。盼望郵輪早日復航。