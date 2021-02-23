有一天和先生去教排舞，來了一位新朋友美蘭，但因她來一下就先離開了，沒有機會和她聊天。下次我們來得早，發現椅子搬好了，原來是美蘭幫我們的，離開時還有點時間就跟她聊了一下，感謝她幫我們整理場地，一會她就離開去照顧老人。

第三次來跳舞，美蘭親手做了一些韭菜盒子給我們，那是老公的最愛。隔周她說要回哈爾濱個把月，想把車停到我家來，我沒多想就答應了。老公覺得納悶：「那她平時車子都停哪？為什麼要停到我們家，如果車子出什麼狀況，可能還會怪我們。」被老公這麼一說，我也覺得奇怪，原來她親近我們是有目地啊！但心想就不過停部車，沒啥大不了，況且她也已經把車開來了。

停車事件總算都平安無事，美蘭還很客氣帶回了些禮物以示感謝，我們在跳舞場又相遇了，她說房東要她搬家，但是找不到住處。我順口說：「我們家倒是有空房間。」這下可好，她馬上就說搬到我家來住，未等我同意，就說要先搬一些東西來。老公總比較心細說：「你又不了解人家底細，請神容易送神難。」但我是想，家裡就我們夫妻倆，房間空著也浪費，搬進一個人還可以多了點收入。

美蘭剛搬進來時，把自己房間整理得窗明几淨，出門不在家時房門也都敞開著，是個非常光明磊落的人。但她就是英文不通，所以要變更地址、請領照顧老人的工資、填寫申請書、翻譯、手機等等問題，全都要找我老公，但是她很積極學習，想她隻身一人在這，我們又有緣認識，助人為快樂之本，我們出國旅遊時，家裡有人照應，我們也放心在外。

相處一段時日，她女兒要生老三，要過去幫忙坐月子，我心想為何不和女兒女婿一起住，這樣彼此也有個照應？美蘭說：「以前年輕時都在外工作，女兒都是外婆帶大的，和女兒講沒幾句話就吵起來，女兒女婿工作忙碌，經濟負擔也是相當沉重，義務幫他們做，還不如趁現在自己還能做，多掙點錢，多存些養老金。」說的也是，我們這一代要規畫好退休養老金，不要增加子女的負擔，教育 子女要獨立自主，我們也要教育自己老年獨立。

美蘭是個直爽的北方人，先生因癌症 過世十餘年了，她每天把自己打扮得整整齊齊，一點也不像六十多歲近七十的人。照顧比自己年長的老人，她真的很有耐心與包容，尤其是失智 老人。

回到家，閒暇時間她喜歡做園藝種花種菜，做料理、包餃子，做韭菜盒子；美蘭有一副好嗓子，沒工作就在家看書、朗讀詩、追劇，每個禮拜天上教會，想念孫子時，電話視頻跟女兒一家人聊天，或跟哈爾濱的母親和弟弟一家人視頻聊天。

有老伴真好，但當我們年老失去另一半時，我們也一定要積極努力，過逍遙自在的單身老年生活。