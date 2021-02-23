自行車一直是我的最愛。上初中時就喜歡上了自行車，那時學校裡只有少數幾位同學有車，我是又妒又羨，但父親能供我們姊弟四人上學已很不容易，哪有可能買一輛自行車。有時只能把零用錢積起來，湊滿一角錢，到自行車行租一輛車，騎上一個小時，過過車癮。

六○年代初大學畢業後，進了造船廠工作，每月薪酬僅五十八元人民幣 ，要攢點錢買一輛車也不容易，後來終於湊足了數才購置了人生第一輛私人專屬寶駒：著名的鳳凰牌廿六英寸跑車，還不惜加價在車把前裝了鍍鉻的摩電燈，自詡為駿馬配好鞍。有了自己的車，那個痛快勁就是一個字：爽 !

我工作的造船廠在黃浦江東面，每天要乘輪渡上班，輪渡口有收集籌碼的網兜，一個三分錢的塑料角子，往網裡一扔就可進入碼頭登上輪渡。上班有時為了趕輪渡，到碼頭前要衝刺，騎著飛車，一手扶車把一手拿兩個塑料角子，朝著收集籌碼的網裡扔進去，快車越過界線沿坡直衝到渡船前，一個急煞車，扛著車就上了船。這等驚險動作，在當時實屬家常便飯。

下了班騎著車提著個籃子去市場買菜，買好菜後一手提著裝滿了的籃子、一手扶著把手一甩腳就上了車趕路到家，這些都是小兒科的車技算不了什麼，那是七○年代的事。

到了美國 後雖然有了四輪，但我也從未離開過二輪，家裡總有幾輛自行車隨著我，有空就會騎上一圈動動筋骨。這項愛好一直持續到現在，天氣好時，選擇好一條自行車路線，背上雙肩包，裝滿水瓶帶點乾果，戴好手套防護帽就可以上路了，騎上一個小時也仍是不在話下。

家住在市郊，騎車到鬧區也不過二十分鐘。郵局、銀行、圖書館、快餐店都相距不遠，騎自行車辦事可以說一舉數得，方便快捷又利於健康，且是零排放的綠色出行，絕對環保。

有時孫子周未來訪，我們會一起出去騎車，孫子在前，我隨其後優哉慢行，騎上一圈回到家後沖個澡泡壺茶，爺孫倆邊飲邊聊，真是樂在「騎」中。

屈指算來，與自行車結緣已過七載，去年聖誕節 前，女兒問我要什麽禮物？我說想要一輛新的自行車，引來全家一陣哄笑！笑我老頑不化。

如今我已八十出頭，騎自行車仍是我的愛好。我愛它的自由，愛它的瀟灑，愛它帶著我走街串巷，愛它讓我活動筋骨。每每當我推車出門，雙手扶把蹬腳上車，隨著雙腳的轉動，自行車帶著我輕快上路，微風拂面陽光輕撫，那真是「騎」樂無窮呀！