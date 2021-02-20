居家抗疫三百多個日子，終於曙光乍現，疫苗今年一月中開打。按照規定，我是六十五歲以上長者，屬於第二批。一月初我就開始有收不完的訊息，包括輝瑞和莫德拉有效性分析、為什麼要打新冠疫苗？副作用有什麼？我勤於作筆記，經過思考後決定施打疫苗。起初以為像流感疫苗 一樣去醫院排隊即可，沒有想到最曲折的部分才開始。

有人形容這次報名施打新冠疫苗，就像捉弄六十五歲以上的老人去捉一群到處亂竄的松鼠。這種形容可真精闢，我個人就是精疲力盡追鼠之一的老人。

首先我防著網路詐騙 。當我收到不少熱心友人傳來的報名網站，忐忑不安地懷疑網路的真實性， 怕個人資料被偷；想打電話去詢問，一個小時的靜候也沒有人接聽，後來等到友人成功的打了疫苗，我才小心翼翼地上網報名。

上網才知不容易，一堆資料要看、要填，等到老花眼鏡戴上，好好填上正確資料，名額沒了。許多不同網站、不同地點、不同的藥品，把我搞到心跳加速，頭昏腦脹。等了幾小時再試試，好不容易看到有名額時，地點不對，開車來回，排隊打針至少要三到五個小時，只好忍痛放棄。

最後我只能天天上網等待奇蹟，因為一段時間的訓練，填資料的技術神速，順利報名。終於註冊到離家二十分鐘的好地點及我想要的疫苗品牌。幾天後，我帶著註冊文件、駕照 排隊， 坐在駕駛座上打一針。因為怕有過敏反應，所以被要求在車上休息十五分鐘才能返家。來回包括打針，一個半小時全部完成。

這次打疫苗之事，依個人的觀察，除了有人保持觀望態度暫時不打外，能在一月底以前打完疫苗的人大約有三種：第一，歸屬於一個團體，如養老社區，有專人會去服務或是宗教團體，大家會互相幫忙；第二，自己的小孩是醫謢人員或是小孩精於電腦，很容易為父母搜尋資訊及報名；第三，獨立又懂電腦的老人，他們平常就喜歡學新科技，不被淘汰。之前有媒體報導，有位八十九歲不懂電腦的白人，獨居，不開車，也不常參加社團。她很無奈地說：「也許等到疫苗普及到很方便打時，我已經去世了。」

常聽人說，能應變的人才能生存，看起來，年紀大的人想要在這個多變的高科技時代，追求獨立、自由，也得好好規畫未來的應變之道。人啊!真是要活到老學到老，日子才能過得順暢些。