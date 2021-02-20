瘟疫一年，每個人都鬱悶心慌，把希望寄託在接種疫苗 上。上周兒子從華府打電話報好消息：「爹地，我們疫苗打過了。」我替他們高興。前天和大俠聊天，我說：「兒子住華府，傍晚散步，經過一家藥妝店，被抓進去打了。」他瞪著眼看著我，兒子被打了還心平氣和？「兒媳婦也被打了！」他更疑惑地望著我。我又說：「只有四歲的小孫子沒打，還沒有兒童疫苗。」他才恍然大悟，原來是藥妝店預約的人沒來，疫苗不打要丟掉，臨時給他們打了，他們運氣好，不是遇上黑道。

傍晚加州的四弟來電也說打疫苗預約好了，我急了，趕緊上網研究馬里蘭州疫苗怎麼打。找到了，我立刻上網，到超市網站排隊預約，電腦螢幕出現一個小人，一步一步在長長綠線上往前走，下面顯示：「排在你前面有六千多人，等待時間超過一小時」，那是考驗耐心的等待。我是有警覺心的人，要不是等得太久，太疲倦，不會輕易被騙。

中午排起，排了兩個小時，螢幕上的小人還沒走一半，不能關機，否則前功盡棄，要從頭排起，世界日報、讀者文摘都看完了還沒輪到。打疫苗生死大事，一定要堅持，午睡免了，預訂游泳也取消了，漫長的等待，等得我頭暈眼花，疲憊不堪。小人慢慢度步子，一點點往前移，螢幕顯示等待時間從一小時，變成十分鐘，變成五分鐘。將近五點，終於等到了。

螢幕出現「將導入登記網站，你有十分鐘登記預約」，螢幕不動了，等了一會兒，還沒動靜，只有十分鐘，我越來越急，會不會是我搞錯了？通知寄到我信箱了。趕忙打開信箱，果然有一封剛寄來的信，「感謝使用本疫苗網站，為收集疫苗相關資料，請回答以下問卷調查」，接著是第一個問題「你知道疫苗有副作用嗎？請回答是或不是」。我當然知道疫苗有副作用，這問題太簡單，我豪不猶疑的按了「是」。時間緊迫，只有十分鐘，我快速答了六個簡單問題，完全沒想到這是釣魚 網站放的餌。

「感謝你完成問卷調查，特別準備十種禮品，請選購」，下方真的有十種包裝精美，價格便宜的禮品，有女人用的化妝品禮盒，市價五十多，只標價十元、孩子玩具只賣五元、高倍望遠鏡八元。這些我都沒興趣，只想快結束程序，選擇打疫苗日期，我選了行車紀錄器。螢幕顯示「請輸入送貨人姓名、地址、付款方式」，我選了信用卡 ，輸入了信用卡帳號信息。

問卷調查和選購禮物完成後跳出信箱，這時原來螢幕顯示了打疫苗地址、預約日曆。我從離家近的開始，逐一選取，答覆都是疫苗用完了，請擇日再登記。

白忙了一場，我又累又睏，倒在床上。剛闔上眼忽然清醒，怎麼回事？我怎麼糊里糊塗把信用卡資料給了出去？

起床，開電腦，正常購物程序，網路會把購買內容、訂單號碼，寄到信箱確認。打開信箱，什麼都沒有，很明顯，我進到釣魚網站了。等了幾小時要打疫苗，疫苗沒訂到，還被釣魚網站騙，覺得自己真傻真笨。

亡羊補牢，為時未晚，我趕緊打美國銀行緊急電話，把信用卡作廢，接著開車到美國銀行提款機，卡片插入，顯示該卡已作廢，回來上網查看帳戶餘額，顯示正常。慶幸比詐騙集團快一步，否則多年儲蓄都將化為烏有。都是瘟疫害的，為了打疫苗，差點被詐騙。

我今天還要上網預約打疫苗，這次不會再被騙了。