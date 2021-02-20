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雪後娛樂

梁彩用

那天早上我起床拉開窗簾望外，看見對面房子的屋頂裹了一層厚厚的積雪，向下看見停在公寓露天車位的車頂也裹了一層積雪，白茫茫一片的景色讓我想起了這句話：為什麽每次下雪都是我不在意的夜晚？佛說：不經意的時候，人們總會錯過很多真正的美麗。

吃過早餐再次來到窗前望外，看見一輛車停在車位旁，一位男人下車向公寓走來，接著一位女人和一位小女孩下車，我估摸她們是母女。小女孩約三歲，這時媽媽彎下腰在地上抓起雪揉成雪球拋向女兒，小女孩蹲下小手抓起雪站起來拋向媽媽，兩人打起了雪仗。

過了約三四分鐘，我又看見住我們公寓的一家三口來到他們露天的第二個車位旁，爸爸抓起車旁地上的雪拋向小男孩，小男孩也蹲下小手抓起雪站起來拋向爸爸，兩父子互相拋雪球，媽媽在旁邊拿出手機拍下父子打雪仗的天倫之樂。這時爸爸剛好將雪球拋到小男孩口邊，還好小男孩戴著口罩，媽媽立刻同兒子抹開口罩邊的雪，抹好後，她可能有點生氣地拍打了幾下丈夫的肩膀。

接著，爸爸在車尾收地上的雪堆雪人的身體，又走到車頭收起一團雪抱在懷裡，只見他走到車的中間，懷裡的雪掉到地上，這次他就走到第四個車位的車頭抱來一團雪堆雪人的頭，小男孩也幫手抓地上的雪堆雪人的頭，終於將雪人堆好。他隨手將自己頭上的棒球帽摘下來戴在雪人頭上給它照相，照好，摘下來撥開雪又戴回自己頭上。這位爸爸真是太逗了。

隔天早上，我拉開窗簾看著窗外的雪景，夜裡下起了小雪。十一點，我望向窗外，看見一位媽媽在空的車位踏雪留下鞋印，後面約兩歲戴著口罩的小男孩一步、兩步、三步跟著媽媽的鞋印走，母子倆順著鞋印來回走了一圈才捨得向前走去。

我走出房間來到落地玻璃窗前，看著陽台的積雪，在陽台的雪畫個心型圖案、畫個微笑表情、畫間房子和畫個卡通，看著自己的塗鴉藝術自娛自樂。

看著他們雪後娛樂打雪仗、堆雪人、踏雪留下鞋印到我雪中塗鴉。曾看過一段話：做一個歲月裡的主人，留下一段美麗的故事，因為歲月雖已老，心依然年輕。

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