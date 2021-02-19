「歧視 」就是對某些人、事、物，以包含負面眼光的對待，針對不同國家、膚色、種族、宗教、性別、階級、貧富、年齡、教育 和職業，在不同性質的層面中，都可能會產生不同程度的歧視。

早上十點多的時候，我收到一份電郵，點開一看，是保安部門通知和提醒車主，地下室停車場的一輛賓士汽車 的車燈沒有關，請儘速處理。

我們部門的金妮有一輛賓士車，不過不確定是否是她的？有事去總經理辦公室，經過時順便問她：「妳今天自己開車嗎？」她有些驚訝：「是啊！有事嗎？」「是停在地下室嗎？」她更驚訝了，「是啊！沒錯。」，「趕快下去看看吧，妳的車燈好像沒關。」她蹙著眉頭，我也奇怪，她怎麼會不知道呢？郵件上有註明車型、車牌號碼呀，我說：「趕快下去看看，如果是妳的車，趕快把燈關了，否則等到下班，那電瓶肯定就沒電了。」

看看時間，已經快要十一點了，金妮二話不說抓起鑰匙就往外跑。過了一會兒，金妮到我的辦公室來道謝和了解事情的始末。

金妮回去查了她的郵箱，回來堅持說，「我沒有收到保安的電郵」，這下子我們迷糊了，點開郵件再查看一遍，這時才發現了蹊蹺，原來郵件只發給管理階層的員工，而不是全體同仁。

金妮非常生氣，為什麼這麼重要的事情只有通知管理部門？認為基層員工不配？還是沒有資格開賓士？這不是明顯的瞧不起人嗎？擺明了就是歧視！

對於這不平等的待遇，金妮直接槓上保安部門，保安部一再解釋是一時的疏失，鄭重道歉後才平息了這場風波。

在職場上，當自己的權益受到侵害時，除了向直屬主管提出申訴之外，也可以向人事部門投訴，主動站出來捍衛自己的權益，反對歧視。