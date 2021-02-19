前陣子拜讀了家園小品刊登一篇關於水果花的故事，不禁為故事中那獨特構思和創意的水果作品而讚嘆。真巧，幾天後我也收到了一盤水果花。

那天我正在家上班，突然聽到一陣門鈴聲，我帶著幾分疑惑把門打開，一看是一盤精美的水果花已擺放在我家門前。我正在琢磨是誰送來的禮物呢？於是輕輕地打開花中的小卡片，上面寫「退休 快樂！」是的我很快退休了，我又要掀開人生的新一頁。手捧著這盤水果花，彷彿回到了二十多年前讀書和工作的情景。

那時先生已經在美國 大學完成學業並且工作了，兒子也進入幼稚園。我在思考，是否繼續讀書、畢業後找一份專業工作呢？可是在美國讀書不是那麼輕鬆的事情，而且自己也有年紀，還有家庭，讀得下去嗎？能找到專業工作嗎？當我猶豫不定的時候，得到了先生大人的支持。於是我著手申請學校和準備考試。很快陸續收到學校的錄取通知，就這樣我重新踏入校門，開始了我的學生生活。

讀書期間，最大的挑戰是聽力，雖然在國內受過英語培訓，但畢竟是有限的。老師在課堂上講的和書本上的內容差別很大，還好我們都是小班上課，一個班只有十幾個學生，每次上課，我總是提前到達課室，坐在第一排，把錄音機放在老師的講台上，下課之後反覆聽、做筆記，把不懂的問題寫下來，準備下一堂課提問。這樣做的效果感覺不錯，我對學習更有信心了。

我把大部分時間都泡在學校電腦室和圖書館，當時最讓我掛心的是兒子。他年紀小，更需要母親的陪伴，有時開車經過社區公園，看到那些天真活潑的小朋友們在父母的陪伴下歡樂地玩耍，我很自然地想起在家裡的兒子，自責地想：我配得上做母親嗎?

一天晚上我剛做完作業，拖著疲倦的身體回家，一進家門，看到先生陪著兒子坐在地板上玩樂高（Lego），兒子一見到我回來，高興地跑過來，抱著我說，「媽媽回來了！」看著兒子那天真的樣子，我真的很心酸，強忍淚水對兒子說：「孩子，等媽媽讀完書找到工作，一定帶你出去玩。」經過兩年的學習，完成所有指定課程，通過綜合考試，終於畢業了。接著進入了家製造業公司工作。

當時公司正在大搞生產線和辦公室管理自動化，我加入公司IT團隊，為公司開創軟件。剛開始接受新的項目時，無論在熟悉公司業務、技術、與人溝通上都遇到很大的挑戰，我就病倒了。那幾天，我吃不好、睡不好，甚至感到天旋地轉，嘔吐，躺在床上起不來，更不用說開車去上班了。

在我心情最低落的時候，團隊的主管和同事們送來了溫馨的慰問，丈夫主動承擔大部分的家務，安慰我。在醫生的指導下，我注意飲食，鍛鍊身體，放鬆心情，這種症狀也慢慢消失。隨著時間的推移，我的業務漸漸熟悉了，與用戶建立了良好關係，工作起來順利多了。

為了兌現對兒子的承諾，我在第一個假期帶著兒子和全家一起到迪士尼 樂園玩。看到兒子玩得這麽開心，我打心裡感到很高興。以後每到假期，我們全家都安排一次旅行，到國家公園接觸大自然，或到其他大城市參觀博物館，感受當地的文化。只要自己有時間，晚上和周末都盡量陪兒子參加各種課外興趣班，觀看他的演出，檢查他的功課，和他聊天，讓他感受到家庭的溫暖和父母的關愛。

後來我問兒子，「媽媽當時讀書工作忙，很少陪你，你恨媽媽嗎？」他說，「不恨，妳是對的，應該這樣做。」

我呆呆地看著手中這盤由不同顏色、形狀水果搭配而成水果花，回顧自己一路走來，我的眼睛濕潤了。