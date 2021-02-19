在我居處後面有一條長達二十多哩的步行走道，多年來，它是我每日行走運動的場地；在這走道上，常見的面孔不少，大多數是各走各的，有點頭之交者，也有交換微笑者，偶爾也不乏停下腳步寒暄者，安瑪莉就是其中之一；老遠就能看見她那燦爛的笑容，走近了 ，我們相照面打招呼，有時候停下來寒暄，然後又各自繼續朝不同方向前行。

我們保持著淡淡的交情，直到有一天黃昏時段，在我們照例碰面寒暄後，她欲言又止，終於鼓足勇氣，緩緩向我吐露家庭的困擾，我才知道她的背景。

她的家庭原來是很正常美滿的，唯一的女兒畢業於耶魯大學 後，在洛杉磯 找到很好的工作，順利的結婚生子，生活幸福圓滿。然而當她正陶醉在這美好的人生階段時，萬萬沒料到女兒竟逐漸染上毒癮，陷入吸毒的深淵無法自拔；短短數年內耗盡了積蓄，不但導致婚姻破裂，工作也丟了，自然把她也拖累了。

幾年來，女兒的無常讓她憂心忡忡，她苦口婆心勸導也於事無補，還不時從洛杉磯傳來女兒緊急的呼救，因此她經常疲於奔波，往返於女兒家；每天生活在恐懼不安中，同時也為六歲外孫的安危而擔憂。

有好一陣子沒見著她，我猜測她可能去了洛杉磯。直到有一個周末，她悄然出現了，但眼前的她已不復豐腴亮眼，人瘦了一大圈外，藍色的眼睛深陷在暗色的眼影化妝下，掩飾不住那哀愁與憔悴的眼神。我問及她近況，她娓娓道出這些個月來的遭遇。

為了拯救女兒，她決心不惜一切，親自到洛杉磯將她送到戒毒中心，並代為撫養外孫，她知道戒毒是需要長期抗戰的，且所費不貲，但她別無選擇。她已提前動用了退休 養老金，不久後也辭去了工作。

已近退休年齡的她，一心期盼退休後安逸的住在這幢她心愛的小屋的夢想，也將成泡影了。如今她沒有收入，為支付女兒昂貴的戒毒開銷，她不得不考慮變賣房子，說完她潸然涙下，我也跟著紅了眼眶。

她邀我至她住處喝咖啡，我唯一能幫助她的，就是當一個聆聽者，讓她傾訴發洩內心的痛苦及無奈。她家牆上懸掛著幾張全家的溫馨合照，書架上是女兒美麗清純的照片；望著客廳陳列著的獎狀、獎杯、牌匾，她黯然地說，最諷刺的是，面對這些過去的榮耀，她常有不曾相識的陌生感，她多麼渴望找回當年的那個女兒……。同為人母，我不禁為之動容。

已經很久沒有見到安瑪莉了，我每走在走道上，總會想起她那雙美麗無助的眼睛，可憐天下父母心！祝福她能否極泰來。