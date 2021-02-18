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工傷二三事

于中

那天晚上快下班的時候，同事Tom忽然面露惶恐地向我走來，語氣焦急地對我說：「我弄傷了手指，血流不止，麻煩你幫我完成餘下的清潔工作。」我初時也以為他是大驚小怪，做廚房的切傷手指已是司空見慣的事，見他只用一塊黃巾按住傷口，心裡反而有點奇怪，為什麼不到裡面的醫護箱裡拿些繃帶貼上？但還是答應幫他。

過了不久，Tom又神色倉皇地跟經理和我說要提早回家，還可能要去急救室，我這才發覺他的傷勢比我想像中嚴重，便問他手中指如何被弄傷的經過。原來他是在今天的「五分鐘」清潔工作中，被鋁造的油煙器旁邊尖利處刮傷。

所謂的「五分鐘」清潔工作，就是餐廳廚房員工一定要在收店前完成的日常職責，志在保持餐廳的潔淨。想不到在這短短的最後五分鐘裡，也會發生這樣的意外工傷事件，最後，Tom在第二天到工傷診所看醫生，打算拿取一星期休假的工傷保險賠償。

想起上個月有一天，同事Vy也發生了手指被弄傷，立即要丟下工作回家的意外事件。當天我也正巧在場，時間正好在餐廳最忙的中午，但見他貼了不少繃帶、血流不止，據他說，最後只好用「單手」駕車載自己回家。他是在用機器切義大利青瓜時，因沒戴安全手套，手一滑，下切刀片時就插傷了中指，鮮血濺出如注。不過Vy是廚房中的硬漢子，類似事件他也試過兩三次的輕傷「經驗」，以這回為最嚴重而已，所以他決定不到手續繁雜的診所，只在家休養了兩天便繼續上班工作。

記得多年前，我自己也曾發生過工傷事故，頗嚴重，要休假兩個星期，還好當時也收到一些公司保險的賠償金。事發那天是在傍晚時，餐館開始忙起來的時候，因我在煮菜時油落得太多，濺起的滾油燙得我手背立時冒出了兩個大水泡。當值的經理Patty立即丟下工作，載我到附近的醫院就診，因為有她證明，手續輕易過關，之後Patty更指導我如何在第二天到公司指定的工傷診所就醫和申請休假。經過那次意外事件後，我從此做事也更加小心了。

話雖如此，在餐廳中，每日處身於壓力比其他部門大的廚房工作，多年來我和同事還是會遇到不少輕微的意外工傷事件如切傷手指、被保鮮紙卷的鋸齒刺傷或被燙油濺到等等，可謂「傷痕累累」，好在過了兩三天便沒事了。不過這次的工傷事故，也如經理時常提醒我們一樣地發人深省，大家工作都要專心和小心，一旦發生工傷時，身體受苦不說，請假也讓餐廳暫時少了一位得力的員工。

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