每當到了農曆新年，我都情不自禁地想起那年的春節派對。那年大年初二星期六，我剛移民落腳舊金山灣區不久，就收到好友秀儀請到她家參加春節派對的邀請。她來美二十多年，嫁給美國 人戴維。因為最近她家搬進新買的新房子，加上很久沒有和好朋友見面，想借此機會開個春節派對，還邀了中國 媳婦本地郎的三個家庭。

中國春節時興象徵年年有餘的魚，所以我特意做了條紅燒石斑魚。這天我和先生拎著紅燒石斑魚和涼拌上路。上午十時，客人陸續到來，本地郎均為唐式上衣和西褲，混血兒則是全身中國包裝，大大小小十五人。他們不但著裝相似，進門的祝頌語也一樣：「春節好！」「恭喜發財！」都是半生不熟的中文，甚至給孩子派紅包，也是清一色的人民幣 ，全程像經過彩排一樣。他們對中國春節的重視程度著實令我感動。

我閒著沒事，就幫忙秀儀打點廚房和餐廳，餉午，我倆把菜餚上碟分類擺放好，有波士頓龍蝦、三文魚、美式牛排、 烤火雞等。我問秀儀：為什麼沒有雞頭和雞爪？她說，美國人把雞視為「座上客」，但怕整雞，見雞頭大有鷹視狼顧不寒而慄的感覺，見雞爪就感到咽喉被卡住了，難怪在西人超市出售的雞全被斬首、剁腳。

除了美國人的傳統美食外，還有中國元素的宮保雞丁、糖醋里肌等。我把火雞和紅燒石斑魚放在最顯眼的位置，帶來的涼拌則見縫插針。中國人的飲食自先秦以來就以穀物為主，肉少糧多，輔以菜蔬，而美國人大魚大肉，輔以主食。今天的主食沒有米飯，僅有點麵包、三明治和在美國出了名的中國餃子。我以為在美國過節和中國一樣少不了名酒，如法國白蘭地、威士卡或中國的茅台、五糧液等，而今天一瓶烈酒都沒有，只有葡萄酒、啤酒和軟包裝飲料。

當所有食品擺放妥當，秀儀夫婦招呼客人用餐。美國人習慣分餐制，只見大人小孩各拿一套餐具，各取所需。中國人只在「非典」時實施一時，過後又回到團團圍坐，美味佳餚放中間，一人一雙筷，想吃什麼只管伸筷子去夾。

我做的那道香氣撲鼻、色彩誘人的紅燒石斑魚立刻吸引了本地郎的眼球，但遲遲不敢下手，因為他們怕魚刺會像鉤一樣把自己吊起來，還是外來媳婦幫忙把魚肉挑出才得以飽口福，餘下的均由外來媳婦包辦了。

很快本地郎發現了我的「傑作」— 涼拌。褐色的豬肚、白色的雞絲、青色的日本調料和深綠的香菜，他們對其「賣相」讚不絕口，躍躍欲試，但一聽裡面有豬肚，全都打住，因為他們拒絕吃動物內臟，僅象徵性地挑了些雞絲，餘下全都進了外來媳婦的中國胃。事實上許多西方人視為棄物的內臟如爪、腰、腎等，在中國人眼裡都是極好的食材，也難怪秀儀和戴維婚前有個約定，尊重各自的飲食喜好，這就減少了婚後許多麻煩。

一頓下來，各吃所愛，所剩無幾，而我的心頭依然春意蕩漾，單這別開生面的中西合璧中國年慶就夠我回味無窮。