二○二一年的春節注定跟往年不一樣。在地球上狂歡了一年的新冠病毒，還沒有退場的意思。對於美國 的華人 ，日子照常要過，春節也要過。我的朋友Luara依然在舞蹈學校教授中國舞，冬天的陽光照進舞蹈室，《茉莉花》的音樂響了，她和小朋友優雅地舉起扇子。當然，老師和學生都戴了口罩。

我在微信裡問Luara，今年春節還有聯歡晚會嗎？Luara說，為了安全，很多華人協會不辦現場聯歡，活動改成了網上「雲聯歡」，雖然不如親臨現場來得熱烈歡鬧，但是有別樣的親切和舒心，大家在網上隨時互動，傳送溫暖。

我最初以為，雲聯歡的節目都是事先錄製，由專人編輯整理好，播放的時候再跟觀眾網上互動。Luara告訴我這是現場表演，不是提前錄像。我很喜歡看Luara跳舞，回風舞雪，衣袂飄飄，曼妙靈活的舞姿可以駕馭任何舞種：古典舞、現代舞、新疆舞、西藏舞……。因為疫情 ，她先生在家裡打造了演播室，可以現場直播。

沒有傳統的美食相伴，就沒有春節的氛圍。每到農曆歲末，我的思緒兜兜轉轉，又回到老家重慶城。臘梅開了，幽香漫過大街小巷，攜帶各種混雜的香氣撲面而來：煙燻的臘香、湯圓麵的暖香、辣椒麵的嗆香，揉捏了紛繁塵世的味道，那便是過年的味道。當你走在重慶街頭，無意間一個抬頭，各種姿態的香腸衝進你的視線，有的懸在陽台上，有的掛在電線杆上，不遠處是繁茂的黃葛樹，樹後面的小店正在賣香腸。

人在美國，灌香腸也成了過年的節目。Luara告訴我，如果不是疫情，她肯定去朋友家灌香腸，朋友是個湖南妹子，熱情好客。眾人聚在一起有說有笑，切肉、調料、灌腸。肉是在超市買的後腿肉，帶點肥肉做香腸好；佐料比較複雜，鹽、糖、酒、醬油、胡椒、花椒粉、芝麻醬、香料……，關鍵是要按比例調好。至於腸衣是在網上購買的，先用鹽水浸泡，再用剪下來的可樂瓶子當漏斗，把肉灌進去。沒有絞肉機，只能用原始的方法。累是累，但其樂無窮。

Luara總是說，我們這群姐妹雖然沒有血緣關係，但早成了彼此的親人，節日前後總會團聚，煩惱和歡喜都可以拿出來曬，談笑之間大品美食，漸漸融化了舌尖上的鄉愁。

疫情不能聚怎麽辦？朋友阿文告訴我，現在遠程會議軟件那麼方便，她邀了幾個主婦在網上灌香腸、做臘肉，歡聲笑語，邊聊邊做，不覺間就幹了一堆的活兒。還有個原因很重要，在網上見朋友，肯定要梳妝打扮，否則長期蓬頭垢面宅在家裡，有害心理健康。

網上灌香腸、歡歌熱舞迎新年，今年的農曆新春注定非同尋常。世界動蕩不安，尋求一點暫時的溫暖，也讓人安穩。回看二十多年前，我們遠離故土，飛越千山萬水，來到新大陸，文化的衝突，身分的認同和掙扎，異鄉漸漸成了故鄉，但故鄉的傳統依然在，春節依然在。