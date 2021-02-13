小時候過年，年初二或年初三，隨著父母去外婆家，記得媽媽用大手帕包著禮物，有幾片抹了鹽的半隻雞或鴨、幾瓶紅露酒，還有糖果數盒。我們踩著石頭走過一條大河，經過一座白鶴屋及幾處小村莊，沿路還數著擦身而過的幾口大池塘，最後才到外婆家。

外婆家很大，人很多，幾房舅舅都住在一起，阿姨及出嫁的表姊們也帶著孩子回來，熱鬧喧天。大人跟大人說著話，小孩就跟表兄弟姊妹們在禾埕追逐打鬧。午餐時，席開數桌，分梯次吃完。只知道自己玩夠了，吃撐了，最後帶著紅包歡喜回家，回到家就把紅包交給爸爸媽媽，結束開心的一天。

出嫁後，我們也趕著回娘家的浪潮，歸心似箭。因為年初二媽媽要去舅舅家，嫂嫂及弟媳要回他們的娘家，因此姊姊和我在年初三回娘家，這樣才能全家相聚。禮物之外，還準備了許多紅包。孝敬父母不可少，姪兒、姪女，外甥、外甥女叫著姑姑、阿姨，恭喜發財，紅包也不可少，歡樂滿堂。這裡是出生成長的家，甜蜜快樂無處可取代。

女兒出生後，抱著襁褓中的娃娃，回呀回娘家！那一年娘家三個小嬰兒，姪兒姪女與小女，相差不到四個月，並排趴在大床上，微微抬起頭，揮動手腳，可愛極了，阿公阿婆樂得合不攏嘴，而較大的孩子們也搶著抱抱三個小貝比，這畫面多年後還留在腦海裡。相聚之歡樂，宴席之豐盛不在話下。回家時，女兒也賺回了許多大紅包。

出國後，多年不能回娘家，那段窮學生以及後來打拚的日子，過年就是買個年糕，晚餐加幾道菜，包個紅包給女兒，意思意思。偶爾也參加朋友聚會，熱鬧一下。但不能少的是半夜須打越洋電話，向台灣 親人拜年，電話往往在忙線中，要試很多次才打得進去，那邊熱鬧滾滾，這裡冷冷清清，遊子情懷更上心頭。

後來父母年事漸高，也曾數度抽出時間，回娘家陪父母過年。年初二陪著媽媽回娘家，幾位舅舅已仙去，小舅媽每次都說：「不管你多老，回娘家仍是最重要！」小舅媽頻頻為媽媽夾菜，姑嫂倆說著當年事，你疼我惜，讓我深深感動。

前幾年父母相繼故去，想到此後回娘家再無爹娘，我的淚灑了一遍又一遍。姊姊說，「以後妳回台灣，我這裡就是妳的家」；嫂嫂說，「妳哥哥家就是妳的娘家，歡迎妳隨時回來」；而同樣住在美國 的弟弟說，「我們這裡是妳在美國的娘家。」

次年春節到弟弟家回娘家，姪女一家也回來。弟弟大顯身手做了媽媽口味的菜包，弟媳做了滿桌佳餚，姪兒也奉上好茶與咖啡 ，親情圍繞，無限溫馨。「新年快樂，恭喜發財！」小外甥們也得到了紅包。我忍不住拭淚，我如今有三處娘家可回，願天上的爸媽放心。