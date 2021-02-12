小時候最盼過年了，因為難得可以買新衣。初一早上一醒，摸摸枕頭下，幾張新的鈔票，那是父母特地去銀行換的，在我們睡熟後塞的壓歲錢。吃過早飯後，父親會領我去同一弄堂的兩個舅公公家拜年、跪下三磕頭。

父親會喝一杯茶，蓋碗上放一枚青果，上海人稱之為檀香橄欖，我曾偷偷嘗過一個，味澀，我至今不明白為什麼要和茶一起吃喝。我兩個口袋都會被塞些糖果還有壓歲錢。再乘車去向楊家拜年。穿著厚棉袍的我像個大冬瓜，又磕頭。

後來，串門拜年漸漸地少了，上世紀九○年代，我去一老朋友家拜年敘舊，老朋友一股勁地叫他孫子出來向我問好，可在另一間房內打電子遊戲的孫子就不出來，我們兩個老人也就不強求了，我臨走留了一個紅包給他的孫子。

過年還有開心事就是年三十晚上放爆竹，大人喜歡放二響頭的大爆竹，砰！如開槍一樣，女孩們都捂著耳朵，男孩們遠遠看著。我自己最喜歡放的是「竄天龍」，比一個單響的細爆竹大一點，拖著一根細竹絲，點著藥線後，小龍呼地一下竄上五六層樓高。

我從美國 回去，久未在上海過年，初一打開大門一看，滿弄堂、滿馬路都是爆竹的黃碎紙，我十分驚呆，好像天上昨晚下了一場黃雪，我踩著黃紙的地毯去買我久違的油條。

近幾年來上海市區實行嚴禁放爆竹煙火，春節成了沒有硝煙的乾淨節日了，「爆竹千聲除舊歲，煙花萬朵迎新年」的春聯也像唐詩一樣，只有課本中能找到了。

我來美國已好幾年了，過年時打個長途電話給父母拜年，電話通了，我叫傳呼電話亭的阿姨去通知母親，我過十五分鐘再打過來。十五分鐘後母親接了電話，聲音是喜孜孜的，又是急沖沖的，「都好，都好，家裡一切都好，你放心，我掛電話了……。」短短才三分鐘，我知道她是心痛這電話費。

母親走了，現在我還會在春節裡和在加拿大的弟妹通過微信 進行視頻通話，我們看著對方，從容地聊天，談天說地，但我耳朵裡有時還會閃響母親那喃喃的叮嚀，心裡一陣心酸。

過年了，不能不說那個重頭戲——年夜飯。不知怎麼，印象最深還是家裡五個孩子都還在求學時，愛吃的欲望強烈。過年時政府會配給每家每戶食品定額：兩斤油、三斤白麵、一條黃魚、三斤肉、兩斤花生……，母親做了油汆花生、白飯、重油青菜，我大口大口吃著，對母親說，能每天都能吃到這些那該有好。魚肉是等客人來了才上桌的。

然而現在的上海人都不願意在家裡忙碌年夜飯了，一年燒到頭，媽媽該歇一歇了。年夜飯都訂座在餐廳裡，那幾家有名的餐廳，要吃年夜飯是按場次的，和看電影一樣了，有的餐廳一個晚上要排三個場次。今年的春節可有些特別呀，能和往年那樣紅火嗎？

過年了，它是中國 人的家庭、社會、風俗、人情、科技的一本歷史教科書，一幅濃縮的風情畫。