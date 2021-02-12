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春節話眼科醫院

李洪傑

「通宵爆竹一聲聲，煙火由來盛帝京。」是清朝謝文翹《教門新年詞》裡的詩句，說的是清代都城除夕夜燃放煙花爆竹的盛景。除夕放爆竹的習俗悠久，延續至今。瀰漫的硝煙，震耳欲聾的除夕夜爆竹聲，把我帶回五十年前在故鄉過年的放炮竹的情景。

初一清晨未吃早飯，我們這些十來歲的男孩們就到周邊去撿昨夜未完全爆破的鞭炮。當來到我家斜對面的天津眼科醫院，見大人和孩子排起了隊，我猜准是昨晚的鞭炮炸傷了人，趕早來這裡看急診。不遠處還有馬車，一問才知道是郊縣的農家子弟趕車進城醫治眼睛炸傷的。

回家吃早飯，聽新聞廣播：「本台記者到天津眼科醫院急診部採訪，了解到在除夕夜，我市各街區燃放鞭炮，發生多起鞭炮炸傷眼睛的意外事故。大年初一早上，眼科醫院就開設了救急門診……。」

我對父母說：「我們好幸運，離眼科醫院近，就是炸傷了也不怕！」母親趕忙說：「別胡說！大過年的，傷了眼多不吉利。」父親說：「不僅是我們一家幸運，也是周邊百姓和市民的福氣。」我問是為何？父親跟我說了一個故事。

天津眼科醫院的創辦者盧大夫不是本地人，他來自法國，據說是受基督教會派遣，一九二三年遠渡重洋來到天津邊傳教，邊行醫。盧大夫在此落腳，開始工作。一九二四年，他在這地界創辦了有兩層樓的華洋防盲會，這個防盲會成為當時天津首家防盲診所。幾年後，盧大夫回法國了，他把華洋防盲會交給了他的學生田大夫，後來田大夫把華洋防盲會改名為「華洋防盲醫院」，一九五二年國有化，更名「天津眼科醫院」。

聽完父親講的故事，我對鄰近的天津眼科醫院有了新的認識。我真想知道這位洋人盧大夫長得是什麼樣？他創辦的防盲會救治了許多人，真是個善良的人。

再後來，每年的大年初一，我就會去觀察，看到有許多人來看眼睛炸傷的，到正月十五之前，眼科醫院門口總有患者進進出出。

如今，天津眼科醫院已搬遷，醫院規模更大。二〇一七年，在天津眼科醫院舊址地界上，建起了樓高三百三十六米的天津環球金融中心大廈，不僅是天津最高建築物之一，也成為世界級地標寫字樓。時代新舊交替，建築物由矮變高，滄桑之地，變成了風水寶地。無論變換如何，對我來說，記憶卻停留在那裡。

離開家鄉許多年了，每當聽到「劈劈啪啪」的鞭炮聲，就會想起兒時在雪花飄落的除夕夜，左手提著小燈籠，右手點燃爆竹，扔向空中的歡快情景。我大膽地放爆竹，我不怕，因為眼科醫院近在咫尺。

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