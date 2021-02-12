圖╱盧威

中國 農曆新年春節來了，在美國過大年，似乎不如老美的聖誕節熱鬧，但我還是喜歡去洛杉磯 唐人街追尋過大年感受，那裡有買年貨的氛圍、有吃年飯的享受、有過年的「熱度」。

洛杉磯唐人街歷史悠久，橫跨三條大馬路。百老匯大街入口高大牌樓上金黃色「雙龍嬉珠」藝術造型成了唐人街的標誌。著名的百老匯商業街區繁忙，街道旁還留有中國古建築、琉璃瓦屋頂、鏤空雕刻花窗，古色古香，風情萬千。唐人街中央廣場矗立著孫中山先生雕像，還有世界武打明星李小龍「隔空出拳」銅雕，更留有香港影星周潤發、曾志偉、汪明荃留下的明星手印。唐人街常能引起我思鄉之情，有「回家」的感覺。

新年伊始，加州疫情仍不輕易「退讓」，處於疫情重災區，商店門繼續關閉，飯店還是不能堂食。看樣子，今年春節我只得繼續「呆」在家，翻翻舊日照片，回憶過去美好時光了。

我家離唐人街僅十分鐘車程，我每年幾乎都會去唐人街享受過春節的熱鬧氣息。大年夜，在家吃完團圓飯，我便駕車夜奔唐人街，參加唐人街最大的廟堂「天后宮」的新年倒數計時活動。

深夜，唐人街天后宮廟堂早已人山人海，一幅「恭賀新禧，迎春接福」巨大紅色橫幅標語被兩盞探照燈照得躍眼奪目，上千民眾有的手持長香，有的手捧鮮花，求神拜佛。香客中大多數是老華僑，也有不少新臉孔。當然，還有碧眼金髮的老美，把門裡門外擠得水泄不通，大家爭先恐後搶頭香，許願新的一年有個好兆頭。

頃刻，鑼鼓聲四起，廟前馬路上獅龍起舞，一下子現場熱騰起來。我站在一處公寓石梯上，欣賞舞獅舞龍隊精采表演。令人喝彩叫絕的是獅子「高空爭采」，四隻猛獅子騰空而起，撲向懸吊高空的大彩球，以博好彩頭，我趕快用照相機按下雙獅奪綵美妙瞬間。

天后宮廟堂前一排鐵架上，串聯起一排排紅色爆仗，這是我小時候最愛放的爆竹，心裡難掩興奮之情。在幾位老警引領下，幾個放炮手各就各位，準備點燃鞭炮。頓時，路邊的照明燈統統熄滅，時針正指十二點鐘，一聲令下，爆竹聲聲，震天動地，我趕緊捂住雙耳。爆竹光衝破黑暗，照亮天空，只見一串串「紅辣椒」（爆竹）漸漸消失，眼前一片霧鎖煙迷，空氣中充實著濃厚的煙味，嗆得喉嚨口癢癢的，但年味十足。

大年初一，洛杉磯很少有人串門拜年。我便跟著人流來到唐人街「越華觀音廟」與老僑一起春節團拜。廣場上大紅燈籠高高掛，人頭攢動，鑼鼓喧天，醒獅起舞，香火繞境，年味漸濃。大家互致新年祝福，向孩子們發送紅包。廟堂還送我一個新春吉利袋，有年糕、糖果和橘子，還附有一幅新春對聯。

中午，我在唐人街一家中餐館吃年飯。唐人街中餐館林立，大多做廣東菜，而且做的是道地「老美中國菜」。我點了一道蝦龍糊，餐館老闆特地送了一碗節日例湯。這頓年飯雖然簡單，但讓我一飽口福，口齒留香。

來到唐人街，千萬不能錯過觀看金龍遊行 ，這是慶祝中國新年的「保留節目」，洛杉磯市長、好萊塢明星都盛裝岀席，向華人賀年。我登上百老匯沿街羅省秉公堂會所二樓陽台，居高臨下觀賞遊行，花車、樂隊、舞獅舞龍隊、功夫武術隊等四十多個隊伍慶祝中國農曆新年來臨。遊行中最光鮮搶眼的是新出爐的華埠公主和華埠小姐，她們頭上戴著皇冠，肩上披著彩帶，身著各式短旗袍裙，坐在花車上頻頻向馬路兩旁觀眾揮手，恭賀新年。

二○二一年日曆已翻開嶄新的一頁，我的新年願望是人類早日擊退疫情，徹底消滅病毒，恢復人們的正常生活。明年春節，我一定重回唐人街，開開心心過大年。