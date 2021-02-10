家居海外，每到十一月有一件很重要的事情，就是到華人超市 買菜，領取他們附贈的新年月曆。這月曆有陽曆農曆日期對照、各個節日註明、生肖干支節氣資料，內容豐富實用。過了感恩節、聖誕節 、新年之後，就要找出中國新年(春節)的日期，把這個日期畫上大紅圈，告訴自己農曆新年到了。超市附贈的月曆大大造福了華人社會，真是功德無量。

聖誕節，西方人把房子外觀裝飾得閃閃爍爍，客廳擺上聖誕樹，帶出聖誕的歡樂氣氛；中國新年，我們也有我們的迎春習俗。疫情 肆虐，無法大聚會，但求小而美，即使不熱鬧，亦希望春節過得有年味。

同學張君在台灣，他說今年已給某單位寫春聯義賣，得款十幾萬送暖殘障院。他說還會在市區現場寫春聯，讓里民帶回貼在大門前，展現新年新氣象，他說有節氣趣味又行善，一舉兩得。

外甥媳吉娜在喬州，是位剪紙與摺紙達人，手藝了得，家裡喜慶及兒孫生日她常剪紙以慶，十分別緻。每年春節她都參加社區春節遊園會，設立剪紙攤位，義賣各式各樣的福祿壽喜吉利圖案作品，為大家帶來喜氣。今年因疫情關係取消春節遊園會，但吉娜還是細心剪裁了許多圖案字樣，貼在自家門前窗前迎春接福。

吉娜剪了許多大紅「春」字、「福」字，加上圖案有方形、圓形、立體設計，掛滿門框整排，還有一個大「福」字貼在大門前，窗前「春」字下的「日」改成一頭大壯牛，牛背上還裁出幾個錢袋子，今年是牛年，代表勇猛勤奮，財氣旺旺，真是太有創意了！

這幾年，我們常在法拉盛街邊及佛堂買到許多年節手工藝飾品，非常漂亮討喜，尤其是每年的生肖飾品，生動細緻，顏色亮麗，令人愛不釋手，掛在家裡喜氣洋洋，年味十足。但是今年疫情未消，讓人卻步，只能仰天興嘆。

吉娜傳來「福」字剪紙的圖表步驟說明，讓我躍躍欲試。找來幾張大紅紙，依樣畫葫蘆，希望能剪出一個大紅「福」字。畫格、摺疊、剪裁，細節繁瑣，須得小心翼翼，下手才知難，更加佩服吉娜的才藝。

最後在先生的協助下，剪出了大大小小許多個「福」字，貼得家裡到處都是，年味濃濃好歡喜！

新年到，一定要上華人超市買糕點果品，大魚大肉，以便好好享受一頓豐盛的年夜飯。

朋友過年，全家穿上大紅衣裳，討個好兆頭，今年我們也會在家穿上大紅衣過年，希望新的一年大吉大利。