新冠疫情 打斷許多社交活動，但是至少促成一對甜蜜鴛鴦。

方芳身材高挑，梳著一頭俐落的短髮，一對大眼睛放射出溫柔善良的光彩。二○一四年時，她帶著一歲的兒子安安來到美國 ，母子相依為命過生活。因為方芳沒有認證的學歷，經過朋友介紹在一家髮廊作清潔工作。為了照顧安安，她只能打零工，賺取很少的工資。

方芳待人和氣，工作又勤快，在髮廊生意忙時，她也能幫忙為顧客洗頭等。她受到老闆凱麗的鼓勵，開始進修美甲與美髮課程，打算考美容師執照。雖然方芳在國內獲有大學文憑，但是英語閱讀能力不足，美容課程又有許多化學專有名辭，因此她是「屢敗屢考」。

二○一九年秋，安安滿六歲上小學了，方芳也終於拿到美容師證書，她的時間突然寬裕起來，便打算找個人生伴侶。安安的親生父親是位有婦之夫，沒能給方芳母子正式名分，因此方芳這次選擇伴侶是很謹慎的。她在互聯網看見「久旱」的檔案，有點動心。久旱是白人，他在網上說：「結過一次婚，沒有小孩；曾經多年資助一位家境清寒的小孩就學，直到孩子最近從高中畢業。」

兩人第一次見面，久旱選在一家日菜餐廳，並邀安安一同參加。這次見面，兩人對對方的印象都不差，便開始交往。

每晚固定的時間，久旱會利用網路平台給安安唸故事，真能討孩子的歡心，一段時間後，每當晚餐結束，安安就會快快地收拾、洗澡，等待「故事時間」。

二○二○年初，方芳的一位朋友結婚，請她攜伴參加，久旱聽說了，就自告奮勇要在婚禮幫忙，用無人機作高空攝影。宴會結束前，久旱突然宣布請賓客慢行，並當著眾人的面單膝下跪，拿著戒指向方芳求婚。這時，他們認識還不過三個月。在眾人的鼓噪和安安的點頭下，方芳紅著臉收下戒指，兩人算是訂了婚。

原來在這之前，久旱有一天帶著安安上街，兩人去到一家首飾店，久旱告訴安安：「今天我們給媽媽買一個戒指，這是我們的小祕密，可別告訴她噢！」安安當然同意，兩人還勾小指發誓。

收了訂婚戒指後，兩人積極地張羅婚禮，並選定八月二十八日，諧音「發發」完婚。

但到了三月中，新冠開始引起美國大眾的注意，加州 頒布了居家避疫的通告，髮廊也依政府規定暫時休業，方芳因此失業了，再加上各級學校都開始遠程教學，方芳得在家看著孩子，兼差也沒法做，因此斷了收入。到了七月，方芳母子倆搬去久旱的住所，確定了兩人的關係。

疫情繼續延燒，結婚宴客是不可能了，就連找個能出面的證婚人都不容易。有一天，久旱興奮地告訴方芳說：「我有給人證婚的資格，加州法律說，可以為自己證婚，我們就在家裡把手續辦了吧。」就這樣，在安安的出席下，兩人穿著小禮服，在預定的好日子完成了大事，還喝了交杯酒。

我在美國退休人協會（AARP）當志工，為方芳報所得稅。九月時她和我見面談事情，才把跟久旱這段姻緣合盤托出，並且說：「我對現在的生活很滿意。」當我順口問她久旱姓什麼？她竟然一時答不上來，拿出手機找也沒找到，這是不是現代的「天方夜譚」呢？

在新冠肆虐，把許多人的生活都推到孤島絕境時，方芳和久旱找到彼此。語言的障礙和文化的相異，似乎並沒有造成他們之間的問題，只有增加生活的情趣，和互相照顧的誠意。方芳和久旱真是一對「新冠鴛鴦」。