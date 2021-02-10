記憶中，春節之前大掃除，照例是辭舊迎新必做的一件事，常常是全家一起動手，桌面、櫃子頂、擺放的物件都要拭去浮塵，擦玻璃、洗窗簾、沙發座套，全家各個角落、平時清理不到的地方，這次都要徹底打掃一遍，乾乾淨淨凈凈過新年。

現在家裡大都定期打掃，也不是很講究這些，尤其是居家十個月，已經打掃整理了好幾回，可做的不多。「一屋不掃，何以掃天下？」疫情 之下，也只有這一屋可掃，還是借這個機會再做一番整理。用一次性的撣子撣去家具和屋頂的浮塵、擦地板、擦玻璃內面，外面只能靠物業，該洗的東西放進洗衣機。

接下來翻看櫥櫃，最裡面積存了不少罐頭和沒開封的食物，裝了幾個購物袋，近期吃不到，索性送到當地的食物銀行。衣櫥裡不穿的衣服也搜羅出幾包，投進捐贈箱。這樣騰出不少空間，準備新的用處。

這次大掃除中，最意料之外的是清理紙堆。近幾年，家裡的紙媒漸漸清理出去，書分幾批捐到圖書館 ，只留下最喜歡的和一些參考書，新書改用數字版，雜誌一包包放進回收箱，各種帳單 郵件都改用無紙郵寄，既節省時間、空間，又節省樹木資源。

誰知打掃過程中又清理出一大堆各種紙和雜誌，居然花了幾個小時和紙作戰，需要碎掉的放進碎紙機，然後裝了幾個垃圾袋，沉甸甸地一袋一袋拖去垃圾站。 下定決心，紙要馬上存檔或放進回收桶，絕不滯留，稍一含糊，這個東西積累得很快。

整理的過程中，我發現自己對紙其實很留戀，明知是再也不會看一眼的雜誌或其他無用的紙張，仍然思忖再三，捨不得丟進回收箱，因為紙質的精美、紙間淡淡的墨香，手觸摸著紙的感覺，紙頁翻動的沙沙作響，很是愛惜，真要廢物利用，除了回收也沒有其他更好的辦法。想起童年的摺紙，就買來紙摺了些蝴蝶，排在客廳一幅畫的旁邊，算是對這留戀之情有所寄託。隨著各種紙媒的迅速數字化，紙，不再只是作為閱讀的媒介，而是作為藝術品和紀念品繼續在家裡存在。

騰出的空間重新布置，北方的臘梅、南國的桃花，是春節最好的妝點，買來新的花瓶，插上花，廳裡牆上多加了幾幅照片，臥室添了一個喜歡的壁飾。收拾完了，感覺屋裡清亮了，空間似乎擴大了，不需要的東西送給需要的人，再加上新的布置，果然賞心悅目多了，看來這一年一度的大掃除還是很有必要的，整理一新，清爽歡喜迎牛年。