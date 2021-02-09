年關將至，想到兩年前兒子第一次換牙也是在過年前，當時真讓我這新手媽媽措手不及。

就在兒子換牙的前幾個月，外甥女的成人牙又再一次在乳牙沒脫落之前冒出來。我們不明白為什麼外甥女的成人牙總是和乳牙擠一堆，把原本簡單的換牙變得複雜，每回換牙就得往牙醫診所跑。

然而就在過年前，我赫然發現兒子左下邊門牙後有一大塊白點，是新牙！兒子的乳齒仍堅如磐石，完全沒動搖，立刻打電話給牙醫求救。可正巧碰上過年的長周末，大部分的人都在家和家人團聚。幾經波折後終於找到牙醫，慌忙帶著兒子直衝牙醫診所。

看著牙醫大費周章地拔下兒子一顆比米飯還小的乳齒，總覺得這樣的拔牙可真是價格不斐，兒子有二十顆乳齒，難道每一顆乳齒都得上牙醫診所？我的疑惑很快有了答案，因為兒子右下方的成人牙也在乳齒後冒出頭，自然又得上牙醫診所，但這次，牙醫在拔牙前體貼地提示可以多幫孩子搖動要掉的乳齒，等到將要掉時，用牙線套住乳齒，一拉而下。我心想，這不正是我們小時候老爸拔牙的土法嗎！

我謹遵牙醫指示，每日搖動兒子將要掉下的上門牙，果然，兒子的上門牙很快就變得十分鬆動。我幾次嘗試老爸的拔牙土法，均不成功。說來慚愧，雖然當媽媽很多年，但每逢緊要關頭，我都還是得找爸媽。

和以往一樣，我又帶著孩子去找老爸求救，就像我們小時候，老爸一反往日嚴肅的形象，一臉逗趣地將細線套住兒子的牙根，小外甥和小姪子們全都緊張兮兮圍繞一旁，等待乳齒掉落的瞬間。老爸卻似乎完全沒有想要拔牙的樣子，反而顧左右而言他的講起笑話，就在所有小朋友被老爸的笑話逗得笑顏逐開時，老爸突如其來地輕拍兒子的額頭，乳齒瞬間拉下。

兒子滿臉愕然，所有小朋友趕緊靠過來細瞧著脫落的乳齒。小朋友們七嘴八舌議論著，「有流血嗎？痛嗎？」 我望著兒子仍處震驚的小小背影，突然一種熟悉感，彷彿走入時光隧道，回到童年時代，我正如我兒子般戰戰兢兢地站在高大的爸爸面前等拔牙，弟弟妹妹看熱鬧般的擠一旁。當爸爸勝利的舉起懸掛在細線下的乳齒，弟妹一起湧上又是驚訝，又是喝采。

我回頭望向爸媽，老媽此時正掏出兩塊錢獎勵我兒子拔牙勇敢。望著爸媽看著外孫慈愛的笑容，這不就是我兒時拔完牙的畫面，不同的是歲月已催白父母的髮，而我也在老爸高舉我兒子的乳齒的同時，如舊牙換新牙般交接了老爸拔牙的手藝。今後，將由我藉著替兒子拔下鬆動的乳齒，將父母對我的愛繼續延伸下去。