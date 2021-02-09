每到農曆年除夕，母親剪紅紙小人、逐一塞進全家人鞋底的情景，便會浮現我的腦際。

母親除夕剪小人，起始我參加工作那一年。吃過除夕團圓飯，小妹、小弟找夥伴和同學玩去了，我和大弟、二弟坐在小北京 收音機旁，收聽起廣播文藝晚會節目。

母親和好年夜餃子麵後，從衣櫥裡拿出一疊紅紙和剪刀，在床頭上忙起來。我見此有些疑惑：「您這是又在做什麽呀？」母親笑著回答：「等一會你就知道了。」

只見母親把紅紙鋪開，疊了一層又一層，剩一厘米寬時，母親操起了剪刀。眨眼功夫，一組紅紙小人誕生了！這小人大都四不像：腦袋不大點，腰板挺老粗，兩腿細而長。冷丁看，像古時的樺樹皮畫。這時母親對我說：「去，把你爸、你和你大弟穿的鞋拿來。」我把三雙鞋子拿來後，母親依次在每只鞋底塞入一個小紙人，而後語重心長地說：「咱家你爸、你和你大弟都上班工作，難免遇到一些小人，我現在把紙小人塞進你們鞋底，是讓你們踩住他們，使自己一年順順利利。」

母親除夕剪小人塞小人，從此成爲我家每年辭舊歲迎新年一項內容，涉獵人員每年都在增加。先是接母親崗位上班的二弟，後有念完中專到工廠上班的小妹和小弟，再後來是我和大弟及二弟妻子們。

對家族新成員，母親更傾注特別關愛。全家人在不算寬敞的房舍內，吃過除夕團圓飯，妯娌們開始邊看春節聯歡晚會，邊談笑風生包起年夜餃子，母親悄悄躲到一邊，拿出紅紙和剪刀，不聲不響剪起小人來。一會功夫，幾組紅紙小人擺在床頭櫃上，母親攜著祈願和祝福，將小紙人捧起，走向外屋鞋架處，蹲下微胖的身子，將小人一一塞進我們和幾個兒媳的鞋墊底下。

母親最後一年除夕剪小人情形至今清晰在目。那是二○一三年除夕，無情的腦血栓病魔將母親折磨得言語不清、雙腿發軟、行走困難。但母親的頭腦和雙手還很清醒和靈便。在我和妻子及弟妹們包年夜餃子時，母親讓父親拿來紅紙和剪刀，專心致志剪起小人來。這一刻，我和弟妹們都情不自禁停下手，靜靜地看著母親完成心中的偉大工程，接受著她老人家古樸、老舊甚至有些迷信的祝福：每人拿一個塞入自己鞋底，新的一年都把小人踩在腳下。

我將兩個小人塞入鞋底後，心中悠然漾起一股心酸：三十多年了，母親每年除夕都這樣傾訴心底意願。在年復一年寄予兒女們祝福的歲月裡，母親告別了韶華，走向老邁；而今她老人家頭髮染霜，皺紋滿面，疾患纏身了，依然用熾熱偉大的母愛惦念著兒女們，依然用老舊古樸的方式祈禱祝福著兒女們。

母愛無疆，母愛永恆！那一年的除夕夜，那一刻母親剪小人形體肖像，就此鑲嵌我的記憶。