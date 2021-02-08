每年送給親友新春賀卡時，我們都會附上一張全家福照片，今年恐怕送不成了。

二○二○年開始，生活就被新冠疫情 蒙上了陰影，好不容易熬到深秋，紐約的疫情稍趨平穩，我們盼著大兒子和媳婦回到紐約共度感恩節。不料，紐約州 實行外州來客須自我隔離的防疫措施，於是我們建議他們再等等。但二○二○年過去了，新冠疫情在全球肆虐的腳步絲毫沒有放緩，兒子們還是無法成行。

感恩節和聖誕節是西方傳統節日，大兒子年年都趕回家中與我們同慶，去年卻缺席了，大兒子說，「爸爸媽媽，我來安排今年的春節團圓吧！」隔天，大兒子就上網預訂了一棟海景度假屋，全家人定於農曆十二月二十六出發，我們開車南下，他們北上，到一個僻靜的海邊小鎮過個團圓年。

一聽到這個消息，我高興極了，「太好了，今年的全家福與往年不一般，背景是美麗的大海！」我彷彿又看到了故鄉的大海，一家人漫步海灘，觀旭日東升，賞夕陽西沉，看群鷗飛舞，聽潮起潮落，多麼美好。

為了這張全家福，大兒子特意買了一個人像鏡頭，小兒子也向公司請了一星期的假，我們列出了購物清單，有兒子們喜愛的食物，還有年貨和年夜飯的食材，到時一塊兒運去。

一切都準備就緒了，沒想到昨天小兒子的一通電話打亂了計畫。在全家的視頻會議上，小兒子喜上眉梢，「 我剛剛接到正式聘書，二月初就要到新公司上班了。」 前不久，小兒子想換一個更感興趣的、更有挑戰性的工作，面試了幾家公司，沒想到這麼快就有結果了，我們真為他高興。

「可是，我不能和你們團聚了，二月八日就得報到。」 小兒子有點遺憾地說。我急忙查看日曆，這一天正是農曆二十七，按照原計畫，那天我們將齊聚海邊，拉開度假的序幕。可現在怎麼辦呢？我既高興又沮喪。

「 媽媽，我可以取消預定的度假屋，等弟弟適應新工作，你們都打了疫苗後，我再安排全家度假。」 大兒子安慰我。

當然，兒子們的工作最重要，可是沒法拍全家福了，先生看出了我的心思，他馬上建議兒子們各自上傳照片，他再組圖成精緻別樣的全家福。

大家都說這個主意好。這時，小兒子忍不住告訴我們，他在加州 的好朋友傑米全家都感染了新冠肺炎，「傑米的爺爺前幾天剛剛去世，我前兩年春假去傑米家時，他爺爺身體硬朗得很，一點兒也看不出已經八十多歲了，沒想到……。」 小兒子哽咽著。哎，這該死的病毒，已經在全世界奪走了兩百多萬人的生命。

想想我們家庭，九十六歲的爸爸媽媽精神矍鑠，晚輩工作安穩，我們退休後的生活豐富多彩，這不就是全家福嗎？