「叮咚！」門囗多了一只箱子，戴上護罩、手套，握著清潔液，儼然像古代官員手執笏板，畢恭畢敬地行禮如儀，在日光下曝曬後才敢恭迎聖駕。這可是我們近來唯一的訪客了！亞馬遜的員工穿梭於大街小巷，建立了天羅地網的購物鏈，還架上了超市的宅急便，林林總總，只要一鍵在手，坐觀圍城中，糧草不缺，軍需不斷。

自從三月份從西班牙匆匆逃出疫區後，我們都經歷了風聲鶴唳的封城、隔離，在這場看不見煙硝的戰場中，草木皆兵，偶爾出門取信都得全副武裝，不時左顧右盼，唯恐短兵相接，不幸暴露於病菌之下。

拜賜科技之發達，除了上網解決民生問題，我們擁有一個暢通無阻的是雲端 世界，職場生涯轉型為雲端視頻ZOOM，女兒在聖地牙哥找到工作，卻仍留在密西根校區遠距上班；兒子和媳婦白天得各自在不同的房間中開會，不僅省去了舟車勞頓，也不再擔心打卡計時。

從前，上班時必須在特定的時段中才能攜家帶眷，沒想到，庚子之年竟然實現了辦公室如家園的美夢。對於我們這類退休人士而言，參與ZOOM 的各種運動課程，不僅健身 ，還能和老友隔空聊天，交換訊息，逢年過節舉杯互祝，為寂寥的生活增添儀式感。

小心翼翼地抱著紙箱走到後院，卻撞上了匆匆衝進門的冒失鬼！原來，橋牌網賽開始了，外子得上網去ZOOM中廝殺，任他們馳騁在那虛擬牌桌上，煮酒論英雄稱霸一方，我也走向自己的雲端教室，幾個月來複習林海音先生的城南舊事和楊牧先生的新詩，彌補我那年少氣盛，没來得及靜心品嘗的遺憾。

一場突發的疫情 讓我們走入心靈的饗宴，日子不再是隨著車軲輪轉的軸子。雲端上，一屋子兩個世界，各自步入看似偶然的際遇中。藉著四通八達，無遠弗屆的網路，我們真做到了秀才不出門，能知天下事。

這一年的異類生活中，我們失去了許多偶像，作家於梨華在四月底謝世，鋼琴家傅聰悄然離去，影帝史恩康納萊竟也撤出芸芸眾生。疫情之中，送往迎來，悲歡離合都被限制隔離了，真是有夢也草草，徒乎奈何？然而，圍城之外更多醫生、護士們在用自己的肉身換取生命，他們寫下了庚子抗疫的史詩！

活在當下，攜手搭乘e列車跨過庚子，行到水窮處，坐看雲起時，當疫情退潮，回首望去，大千世界均入駐雲端，這一場疫情竟開創了新世紀。