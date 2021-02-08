「老貓燒鬚」是一個粵語俚語，形容有經驗或技術熟練的人一時失手弄出笑話，犯了跟新手同樣的錯誤。這用在我身上再合適不過了。

來美前，我曾擔任學校的治安保衛工作，期間幫助一位大齡同事避免尋覓伴侶的過程中上當受騙、幫助閨密識破一宗保健品傳銷騙局，還曾協助警方破獲入室盜竊案，多次獲得獎勵。人雖未老，卻被同事贈予治保老手的稱號。自從廣州移民來美後，常聽說詐騙 這檔事，我不以為然。點開微信 ，常見「你被紅包砸中，點擊領取」，我被砸中無數回，就是不領情；路邊兜售的物品我不屑一顧；不熟悉的電話一概不接。

一天看到一個重複無數次的電話響起。對方說：你有一個包裹還沒有領，詳情請按「一」，又是快遞詐騙電話，我氣不打一處出，就按其提示按「一」，果真有人接聽，對方問我名字，我胡亂說是徐家容，又問郵件編號，我又是胡來，在一旁的老公聽後笑曰：「沒想到抱誠守真的人也開始騙人了。」也許對方識破了我的惡作劇，「啪」聲掛了電話。

正當我沾沾自喜之際，卻迎來了詐騙電話升級版之時。去年二月的一個上午，我沒查看來電顯示就接一個電話，對方用標準的普通話劈頭一句就是：「你是彗心嗎？」我以為是熟人，就說：「是。」他接著說：「我這裡是國際刑警辦公室，你捲入一樁國際金融詐騙案，要配合調查。否則後果自負。」

我有如當頭棒喝，不知所措。接著他又說：「你的中國身分證號碼是……。」我怕同名同姓找錯人，一本正經地與之核對身分證上蛇卵般長的18位數字，準確無誤，我正是他們要找的人。

霎那我毛髮倒豎，汗不敢出。片刻他又補了一句：「你曾到北京旅遊」，一語道中，這下更令我魂飛魄外，是買機票還是住旅館出的漏子？萬般不得其解。儘管我篤定清白，但擔心被潑一身污水，忙向對方掏心掏肺表清白，期間隱約聽到對方鍵盤敲擊聲。最後他神秘兮兮地叮囑我必須保守秘密，不要告訴任何人，並讓我明天上午十點再接聽電話。

如此重大的問題可以瞞任何人，怎能瞞同床共寢的老公呢？入夜，我忍不住把電話的內容告訴了他。他哈哈大笑說：「妳上當啦！」沉思片刻又說，身正不怕影斜，但身分證落入賊人手中總不是好事。第二天一早，我們向當地警局報案並通過親戚向廣州戶籍所在地的警局報了案。

當天上午十點，歹徒果然再次來電話，我厲聲喝叱並告之已報警，立刻聽到對方「啪」聲掛斷電話。當我把此事告訴曾在公安 局工作的朋友，他大笑說，刑事案件不會透過電話這種大眾使用的工具辦案，而是有特定的管道和縝密的方式。通過電話詐騙、威脅的情況多如牛毛。關鍵是本人要有足夠的警惕，避免落入犯罪分子的圈套。

看來我這隻老「貓」在日益增長的詐騙案中，得重新回爐修煉，增強預防受騙上當的敏感度。