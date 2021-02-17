曾經一家人到北京 遊玩，正當玩得又累又餓時，遇到一家餐館，決定走進去飽餐一頓。點菜的時候發現一道菜叫「清炒隨便」，頗為好奇，便問服務生這是什麼菜？她解釋說：「就是把當季的幾種蔬菜炒在一起。」我一聽，覺得出門在外幾天，正需要補充蔬菜，於是點了這道菜。

菜端上來後，只見幾種時令綠葉蔬菜和根莖類蔬菜炒在一起，顏色碧綠清爽，入口齒留清香，頗覺驚艷！已經吃了幾天濃重厚味的美味佳餚，難得見到如此清淡開胃的素菜，所以這頓飯吃得頗為愜意。

然而，從那之後我再也沒有在任何餐館裡遇到過這道菜，彷彿美人驚鴻一瞥，於是這道菜成了我的一個念想。每當家裡做飯不能決定吃什麼時，我們常常會開玩笑地說：「來一個清炒隨便吧！」

這道菜看起來非常隨意率性，其實可圈可點之處頗多。首先，由於採用的都是應季時令的蔬菜，順應了人體對四季不同的養生需求，可以調節身體與自然環境相和諧，非常健康。其次，綠葉蔬菜和根莖類蔬菜混搭，不僅營養更全面，而且既有綠葉菜的清香，又有根莖菜的甘甜，味道更鮮美。

最吸引我的是它的不拘一格，一年四季生長的蔬菜各不相同，所以這一道菜可以隨著當季蔬菜的改變而不斷變化，不斷創新。

美食除了講究色香味，現在更加上健康的理念。這道菜不僅健康而且色香味俱佳，取材容易卻化平凡為清奇，頗有隨緣變化的妙用。

自從去年開始在家工作避疫後，正常的生活工作都受到諸多限制，我常常琢磨著如何在有限的空間中將生活變的無限廣闊。每天上下班通勤的時間節省下來，可以看書、聽音樂、蒔花弄草，還可以研究美食。與其每天對著飆升的感染和死亡人數據心驚膽戰，不如將美味佳餚進行到底。

烘培便是其中之一，每次看著一盆麵粉中，因為混入了水和酵母或者蘇打粉，以及各種水果、乾果和堅果，在烤爐的高溫下發生奇妙的物理和化學反應後，在家裡瀰漫開誘人的香味，最後變成一道愉神悅體的點心，這個過程對我來說實在太美妙了！

我常常喜歡做的一種點心，就是用糯米粉加酵母和水混合攪拌均勻後，隨意加入家中現有的各種堅果和乾果，比如核桃 仁、杏仁、松子仁和葡萄乾、蔓越莓乾、桂圓肉以及切碎的杏乾、紅棗等等，然後倒入塗抹了油的烤盤模具中，在三百九十五華氏度下烤二十五分鐘就成了一款噴香誘人的點心。

這個點心吃起來有糯米的Q彈勁道，又因為加入有機的乾果和堅果，所以雖然沒有額外加一點糖，卻非常脆甜可口，不會令人因為多吃糖而產生內疚感。它工序簡單、取材隨意，卻健康美味，是不是和清炒隨便有著異曲同工之妙？

疫情 當前，生活中各種各樣酸甜苦辣的故事隨時隨地發生，我們能做的就是隨緣妙用各種應時應景的素材，在智慧和努力的催化下變成一道賞心悅目又健康美味的清炒隨便。