疫情 延續了這麼久，大家已經在網上過了很多節日。從去年復活節 開始、聖誕節 和新年，都快忘記在外面過節的感覺了，不過我們也體會到各種新奇的感覺，比如在網上過節。我看過網上的戲劇演出、音樂會，參加過講座、舞蹈課，雖然不一樣，也是很有趣的。

下一個節日是春節吧！由於新冠肺炎的影響，今年除夕不會聚餐了，不過大家可以把飯做好，打開電腦互相看著吃飯，其實也不影響聊天，不影響發紅包，還可以放點音樂欣賞。沒有電腦也可以打電話邊吃邊說，在一起的方式很多。

小時候，春節曾經是一年當中最熱鬧的時候，所有的親戚都會回到祖母家，聚集在一起吃年夜飯。大人一起做飯，小孩一起搓湯圓，廚房裡整天都有鍋碗瓢盆和餐具互相撞擊的聲音，院子裡整天都有追趕跑跳的嘻笑聲。

一切就緒之後，所有人就圍著大圓桌吃飯聊天，從天下事說到家務事，雖然說上幾小時，內容誰也記不住。飯後收拾好，大人繼續聊天，小孩們放鞭炮，等著發紅包，嘻嘻哈哈也跟鞭炮聲差不多響亮。

現在的紅包都不用包了，直接在App上發錢；鞭炮也不用放了，在網上模擬一下就好，快捷安全，少用紙張，節省資源，也是一種慶祝，地球會很高興。

一個朋友說，她很喜歡看到別人家裡的樣子，以前要是不被邀請進去是沒有機會看的，現在就像一下子去了好多人的家裡，很有親切感。沒有外面的風景，也有裡面的風景。樂觀風趣的朋友真好，總是天天給我帶來歡樂。

所有的活動都移到網上，我也終於開始Zoom了。生活方式往往不是自己的選擇，只有隨機應變，一步一步走囉！