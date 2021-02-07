「院長，為什麼剛剛那位先生送來十萬元現金和二十床棉被，放在桌上，點了點頭，一句話也沒有說，默默的放下了東西就走了？」「妳剛來這裡當志工，所以不知道這個悲傷的故事」。

原來送錢及棉被的這位男士叫阿牛，七歳的時候由養母送來。阿牛原是棄嬰，養父母是水泥工，他們在士地公廟拜拜時發現了阿牛，結婚多年沒有兒女的他們看到阿牛，認為這是天賜麟兒，歡天喜地抱回家，收養了他。

有子萬事足，一家人非常和樂，不知不覺，阿牛上小學一年級了，學業成績很好，老師同學們都很喜歡他，有一天，鄰居來學校接他回家，說爸爸出了意外去世了。

現實是殘酷的，家裡生活頓成問題， 養母不得已，把他送來孤兒院，阿牛懇求阿母讓他回家，他說可以做工幫助家用，但阿母很傷心地說，「我也捨不得你，可是爺爺奶奶身體不好，你又這麼小，我一個人實在無法照料，等家裡環境好些，再來接你」。

看著阿母遠去的背影，阿牛再也忍不住傷心的哭了，「哥哥不要哭，我可以陪你，我叫阿滿。」阿牛回過頭，發現身邊有一個面黃肌瘦的女孩，原來這位叫阿滿的女孩也是棄嬰。

在孤兒院，阿牛的床位被安排在一個角落，是阿滿的下鋪，床上的被褥單薄，還有陳舊的黃色水漬，旁邊的窗戶也因為變形而無法關合，颳風下雨時，床上被褥總是溼的，打雷閃電時，阿滿總是害怕地哭泣，阿牛安慰阿滿：「阿滿不怕，我會保護妳」，之後如果有其他的小朋友欺負阿滿，阿牛會挺身而出，甚至動手打架。

轉眼阿牛中學畢業了，養母來接他回家。離開時，阿牛回頭看見阿滿悄悄站在大門旁邊欄杆後，淚流滿面的望著他們，阿牛忍不住，回去握著阿滿的雙手：「阿滿不怕，我會回來看妳的。」。

回家後，阿牛跟著養母繼續做水泥工，不久，養母生病住院，多年積勞成疾，拖了兩個月就撒手人寰，阿牛悲痛欲絕，年邁傷心的祖父母也在短短的幾個月時間相繼去逝，阿牛又成了孤兒。

辦完家人們的喪事，轉眼一年多，這天阿牛買了許多阿滿喜歡吃的水果和零食來看阿滿，剛進院門，映入眼簾的卻是一輛靈車，緩緩從孤兒院開出來，靈車上掛的照片竟是阿滿！驚嚇的阿牛不顧一切衝向靈車，追了好一段路，車子還是走遠了。

回到孤兒院，才得知原來前些日子，接連下了好幾天的雨，阿滿的被褥被雨淋濕了，染了風寒且一直發燒不退，吃了好些天的藥，昨晚不舒服，提早睡了，今天早上發現時，她已經往生。

阿牛欲哭無淚，站在孤兒院的門口，腦中浮現的是阿滿站在栅欄後面含淚的雙眼，阿牛發願，且在心中默禱：「阿滿，一路好走，日後我會每年捐十萬現金和二十床棉被給院中的孩子們，讓他們可以有一個乾爽、溫暖、舒適的床鋪可以安眠。」。

現在母親走了，阿滿也不在了，阿牛在這個世界上是真正的孤單，可是他並沒有灰心喪氣，反而激起了他的鬥志，努力工作，五年後，開始承包一些小工程，慢慢地賺了一些錢，現在有了自己的一家工程公司，他實踐了多年前對阿滿許下的承諾。

聽到這裡，志工阿霞感動的落淚，這是一個多麼令人傷感和溫馨的故事。

雖然世上有很多苦難和悲傷，不過人間處處有溫情，感謝這片土地上，有許多善心的人士，關懷弱勢， 在默默的行善助人，大家互相扶持，相信社會一定會更加和諧與美好。