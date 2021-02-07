打開手機 ，看見老二傳來傑克張開嘴巴的大頭照，缺了一顆牙的齒列彷彿被鑿穿的山洞。搖晃數周，門牙終於脫落，正式加入同伴們換牙的行列 。看著畫面，我的腦海迅速倒帶，迴轉到關於牙齒的童年往事。

談到牙齒，我突然想起「金包銀」的歌詞：「別人的性命是鑲金又包銀」。當年，在偏鄉僻壤，家境優沃的倒是少數，鑲金又包銀大抵出現在成人的嘴巴。我記得自己也趕上那個齒科技術有待提升的時代，十幾歲之際，父親帶我去補了一顆銀色臼齒，還好是在後頭不怎麼顯眼，拿到公保第一件事就是趕快處理掉。我們這一代人的父母輩，如何溫飽是人生重要課題，無暇養生、忽略保健，真的疼痛難忍才會上門，唯一的王醫師扛起村人牙齒七七八八雜事；至於小孩牙疼或換牙，小事一樁，家長看著辦，暫且不用勞煩他。

藥務員寄放在家家戶戶的藥袋裡頭，消耗最快的是小於手掌的白色沙隆巴斯。手肘痠麻貼臂膀，肚子疼痛貼肚臍，至於牙疼，當然貼臉頰囉！

小小一片透涼清爽。可長大之後回想，不過是心靈的安慰劑罷了，真有療效？存疑。鄉間孩子野慣了，韌性夠。

我也貼過沙隆巴斯，牙疼好了沒？忘了。正逢鄰居大姊姊出嫁，我被臨時抓去當小花童，父親使了一計叫我看美麗的新嫁娘，趁我不備猛地一撕，短暫幾秒，倒也痛快；那撕心裂肺感覺皮膚似乎離開臉頰的麻辣，卻永遠記得。

至於還在掙扎要掉不掉的牙，同儕繪聲繪影描述某人的爸爸用一根縫衣線綁牢繫在門栓，門板用力一關，再頑強的乳牙瞬間脫離。我的媽呀！聽得我們直打顫，還好，我沒碰上那樣的場景。老二告訴我，傑克的牙齒是自己掉的，現代的孩子都是寶貝，絕對不可能像以往那樣動用「私刑」。

掉了的牙，童年夥伴們都知道：上排齒列掉的乳牙丟床底，下排的則丟屋頂，一代傳一代，我的孩子們傳承我的經驗。很抱歉，我這當媽的那時還不知道「牙仙子」這檔事。

是哪個宅心仁厚的童書作者，為了撫慰孩子掉牙的不安，寫出這麼溫馨的故事？查詢的結果，才知是古早歐美民間的流傳：牙仙子收集壓在枕頭下的乳牙去築城堡，會順手放一枚金幣作為報酬。我的牙仙子鐵定阮囊羞澀，不曾來過；兒子的牙仙子要鑽床底還要上屋頂，想必忙得天昏地暗，忘了給金幣替代品。

因為同學的牙仙子給了五元，所以傑克的牙仙子也給了五元。兒子在第二張相片加上搞笑的註解：太貴了吧！大大（爸爸）小時候牙仙都拿免費的。

這才剛剛起頭，牙仙子，加油！努力存錢吧！