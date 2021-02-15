年輕時看武俠小說是男生的最愛，武術中最厲害的一招式就是練得金鐘罩或鐵布衫，所有外來的拳腳皆不能對自已造成受傷，好像從頭頂到腳底都有個金屬做的罩子，可以保護身體。但是要練成這個功夫可不是短時間做到的。新冠病毒帶給全世界人類整整一年之後，去年年底，疫苗 終於來到，稱此疫苗為現代個人防禦病毒的金鐘罩、鐵布衫應該一點也不過分。

新聞報導說，各州政府收到疫苗之後第一優先當然是醫護人員，其次則為警察 、消防員、教師、巴士司機、餐飲業等大眾服務人員，以及住在養老院的高齡老者。一月中旬，加州州長宣布六十五歲以上耆老可以隨後接種，我們夫妻是凱薩健康醫療機構的會員，知道有資格接受打疫苗的消息，迅速聯絡家庭醫生安排打針事宜，運氣出奇地好，第二天就來電話，稱安排為次日早晨八時半。

次晨，吃過早餐七點半出發，到達醫院大門口，載上口罩及面罩，第一關先量額溫，問到來院目的，知道我們要打疫苗針，指導往地下室的方向去。快步走進已見十餘人排隊，第二關是驗明正身，遞上會員卡，小夥子俐落在電腦上打勾顯示報到，第三關護士小姐發一張貼紙，要貼在胸前明顯位置，給我一張接種同意書、問卷調查表，填寫目前是否有發燒、咳嗽、任何病狀等。

接著，護士小姐連珠砲說明現在打的是輝瑞疫苗，要我們用手機在問卷的右下角二維碼照一張像，可以連通到CDC 管制中心，以便發生任何情況可以追蹤。我與老妻再度排隊等待進入第四關注射室，此地人龍較長，有足夠的時間將那張問卷填好。又等了十五分鐘，終於推進到注射室。

在工作人員帶領下進入主場，看到共有六組工作人馬，每組有位護士負責打針，另一人負責將資料放進一個手提電腦，每組後面有七把坐椅。老妻與我被安排坐在規定好的座椅，交代這是我們在打針前後過程中所坐的椅子，不得隨便走動換座，包括打完針要坐在此椅子上觀察十五分鐘，一直到離開為止。

終於輪到我，看到管電腦的小姐將前一位坐過的椅子用消毒紙擦拭一遍後，打針護士及接種的人皆坐在椅子上，兩人高度相同，這是很人性化的對待工作者。她客氣地跟我聊幾句注意事項，叫我放鬆手臂下垂，細細的小針管插入左臂才兩秒鐘，什麼感覺都沒有就結束，走回到坐椅休息，等她通知才可離開。這是預防有人會頭昏、目眩、腫脹、呼吸困難，或更厲害的反應，近五十個椅子，有一位注意全場的領班人士，看著我們有可能的反應。

等到休息時間結束，護士小姐交給我一張白卡，有姓名、日期、接種的是輝瑞疫苗、打第二劑的日期及時間。到晚上手臂注射處有些腫疼，舉手過頭有些吃力，睡過一眠後完全正常。

打過二次疫苗，每個人反應不同，從輕微到嚴重的要吃止痛劑，休息一、兩天後不適的感覺應該消去。此後內心感到全身上下，有一層無形的金鐘罩、鐵布衫，走到哪保護到哪，罩外寫著：「小子！你身上的觸角再多也不會黏不到我了」。

根據CDC說明，還是需要戴口罩及保持安全距離，保護好自已，才能在這病毒環繞之下安全度過。希望夏季之前美國國內打疫苗的人口能到達四分之三，我們才能恢復往日的生活步調。