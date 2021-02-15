居家避疫期間，看電視占去了大部分時間，尤其新聞中有太多看點：世界就像個地球村，美國 總統選舉、新型冠狀病毒都是不可或缺的看點。我們人雖在美國，卻可以看到一些台灣 的名嘴批判政府不積極爭取向國外購買疫苗 ，但實際上，我們身處美國的人也很難得到施打疫苗的機會，由於疫苗短缺，身在第一線的醫護工作者當然是首選，雖然電視上每日報告政府規定年齡大的長者優先，可是粥少僧多，大城市往往疫苗供應量相當不足。

自從開放疫苗注射以來，大家紛紛打聽何處才有申請打疫苗的地方，原則上是給七十五歲以上的老人優先施打，多半都是上網申請，可是大多數老人都不諳網上作業手續，除非有子女親人代勞；一些大型醫療機構有電話預約的設施，但電話永遠在忙線之中，在電話線上等待的時間竟要一兩個小時之久。

我一些年長的朋友他們既不懂電腦知識又怕打電話無法了解英文內容，就拜託他們的子女幫忙打電話註冊，可是子女都有工作在身，誰有時間會花一兩個小時為父母等待登記呢？於是許多符合資格的長者就無法獲得接種疫苗的機會了。

即便如此，經過各大醫療機構的處所，合格拿到號碼的人群仍然是大排長龍等待接種疫苗，甚至有電視新聞報導，常有拿到號碼合格的人排隊了整日，卻被告知疫苗用盡，無法繼續施打服務，類似的醫療糾紛層出不窮。

我雖年事已高，但因為身邊沒有親朋可靠，所以自己一直保持在學習狀態，一切親力親為，當我看出施打機會如此困難時，我就多管齊下：打電話及上網登記同時進行。在鍥而不捨之下，我先是在我舊日服務的醫療機構以電話預約到二月的時間，後來又到多處上網登記，終於在一月二十四日驅車前往CDC（中央疾病控制中心）附設的大型注射站，井然有序地完成了第一劑的Moderna疫苗注射。

他們很貼心地送了一個標準口罩以外，注射後讓你把車子停在指定的地點等待十五分鐘，看看有沒有身體不適的不良反應，才讓你離去，囑咐一個月後再來注射第二劑。

在此呼籲海內外的同胞大家要共體時艱，我們當前面對的是世界共同的敵人「新冠病毒」，應當積極做好預防措施，才是第一要務。