時間在一天天流淌，轉眼到了二○二一年春季，疫情 宅家，種花種菜、學習烹飪，盡量安排好生活。我女兒點子比我更多，她建議我去看電視節目有一位日本 婦人如何幫助人整理衣櫃。

日本婦人的名字叫Marie，她見到很多年輕夫婦，白天在外面工作，晚上回家還要煮菜燒飯，幫孩子做功課，忙裡忙外，根本沒有多餘的時間整理衣櫃，有時候孩子衣服、襪子掉滿一地也視而不見。一個星期下來，有點目不忍睹，總會覺得無能為力。

Marie以清理衣櫃作為題材寫了一本書，告訴所有家庭：如果你為自己做一些調整，把一切不可能變成可能，以後因為容易找東西而事半功倍，也給孩子養成良好的生活習慣。聽說這本書成為了美國 婦女的暢銷書，她還把她幫助整理衣櫃的視頻拍成電視劇，婦女們都讚賞有加。

她還被邀請到民眾家裡為他們示範如何清理衣櫃。她把每一個人的衣服全部堆在一起，再讓本人一件一件挑起自己最喜歡或最有紀念價值的衣服，其他可有可無的就對它說：「謝謝你一直陪伴我，曾經讓我溫暖」，然後把它捐出去。很多人看著自己某個時期的衣服，陷入沉思；也有人因為衣服留下太多的回憶，捨不得而流淚，而場面真的非常感人。

女兒建議我也來一次這樣的整理，我一直不以為然，甚至心裡還有一些抗拒，因為覺得自己出生在物質匱乏的年代，什麽都不想浪費或丟掉，我總用沒有時間來推搪。女兒對我說：「你不是把衣服丟掉，而是捐給有需要的人，還是做善事，何樂而不為？」後來我想想也是對的，還是決定按這個方法來清理一下。

於是一個星期天，女兒把我的衣服堆在一起，我也把自己覺得常常會穿的衣服挑出來，然後把春夏的薄衣服、秋冬的厚毛衣、外套分開，分別以顏色紅黃藍白黑，分長短掛起來，而內衣褲和襪子就捲成小球放入櫃桶。

當我看到一件玫紅色的睡袍，思緒把我帶入了回憶。我剛剛結婚時，體重只有九十多磅，可是生完第一個女兒就漲了三十多磅，帶女兒從醫院回家的時刻，怎麽也找不出合身的衣服，只好穿上睡袍，帶著喜悅的心情回家了。

在這裡期間還有一段神奇的小插曲，我和一位美國人女同事的預產期是差不多時間，奇蹟的是，我剛剛生完孩子，住進一房間，晚上聽到一個熟悉的聲音在隔壁床位傳來。我的天啊！原來我的女同事第二天也在同一醫院生下女兒，還安排住進同一房間，這應該是世上萬分之一的巧合吧！我就穿著這睡袍、抱著出生才一天的小女孩和她母女合照。第二天，我和她同時間給公司同事報喜，同事們非常驚喜，珍貴的照片保存至今。

過了這麽多年，我女兒也長大並且結婚，看著這睡袍有時光倒流的感覺 。多麽深刻的回憶。

我和女兒花了兩天時間，一邊選擇衣服一邊和女兒講關於衣服的故事，讓她們聽到成長中一些有趣的故事，她聽得津津有味。衣櫃整理整整齊齊，讓人倍感舒服和溫暖，也非常感謝女兒的提議和幫忙。通過這次的整理衣櫃活動，和孩子們更親近，也是種收獲。