好友阿杜最近一夜變白髮，讓周圍人嚇了一大跳，一時周圍朋友議論紛紛，有的甚至懷疑他可能發生了什麼事，日子難熬成了「白頭翁」。

原來阿杜先前一直堅持染髮，在眾人面前總是烏黑頭髮梳理得整整齊齊，看上去帥氣，人也意氣風發。但天長日久，他對染髮也有點厭煩了，沒過幾天就要洗頭，重新把頭髮上色；洗澡時，洗頭的肥皂液也要小心使用，以防與染髮劑「對沖」。再說，他自己也覺得如再染髮，似乎與實際年齡對不上勁 ，一念之間，便決定拋棄染髮劑，寧可原形畢露。

而我已進入古稀之年，頭髮也從黑變花白，現在又脫換成全白，這是人生理上的自然規律。當我頭髮剛變成花白時，就有人勸我去染髮，讓自己更顯年輕些。朋友是一片善意好心，但我並沒理會，仍我行我素，保持頭髮原有「本色」。剛開始，不少人會關心地問我：「你怎麼頭髮變白了？」我便哈哈一笑回應說：「現在不是流行染髮嗎，我是染的白髮啊！」朋友見我如此幽默，不禁也大笑起來。

誠我所見，現在不少人盛行染髮變裝，特別是華人 女性朋友的頭髮，有染成黃色的，也有染成金色的，這兩種頭髮顔色比較接近正宗老美的梳妝打扮，似乎尚能接納。但「岀奇」博眼球的也大有人在，有人把頭髮染成紅色或綠色。在這樣環境下，白髮人用染髮劑讓頭髮煥發青春，無可厚非，其中不少老年人染髮已成生活中的一部分，快快樂樂過日子。

我小時候的頭髮是比較講究的，母親總喜歡用梳子幫我的頭理成「小飛機頭」 ，現在我還珍藏一張兒時梳著三七開小分頭的照片。成年後，我理髮從不吹風，也不太追求髮型。進入老年後，我對漸漸「冒」岀來的白頭髮不太介意，我覺得，白頭老人是「銀髮一族」 的標誌，也能顯示資深老人的人生資歷和生活經驗。我想追求的是頭髮自然美，這也是一個老年人有自信心的表現。

我不反對染髮，但不鼓勵老年人染髮。我憂慮的是一般染髮劑均含有化學物料，可能會帶來損傷髮質及皮膚的危險。日常生活中有不少對白髮老人的讚許佳句，「白頭相守」、「白頭偕老」等都是鼓勵白頭老人的。我所居住的洛杉磯 被譽為「陽光城」，四季如春。冬天來臨，大地溫暖如春，而山上卻一片白雪，形成奇異 美景。我願像山上的「白頭翁」那樣，讓漂亮的白髮飄起來。