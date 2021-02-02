日常生活中多數人採購商品皆會比較價格高低，品質倒其次，例如從簡單的手工具說起，在Home depot只要不到三十美元 就能買到四十件成套的手工具，包括各式尺寸的扳手，還有個漂亮的工具盒。等到買回後，用其扳手僅旋緊幾個螺絲而已，工具的開口就變形，鉗子用幾次就沒有牙齒了，電鍍白亮的起子，用來轉螺絲釘還沒等完全上緊，起子的尖端就彎曲像煮熟的麵條一樣。原因很簡單，貪便宜沒好貨。

以往高品質的工具，在老字號的Sears百貨公司工具部可以看到，一把螺絲起子要價十五元，包裝上寫著美國 造，材質是經過熱處理的合金鋼，還有「Lifetime Guarantees」，意思是買回後，如有任何損害，在你有生之年都可以再換一把新的。

這兩種表面看起來一模一樣的螺絲起子，使用鋼的材料確大不相同。只要有基本的工業知識的人都知道，鐵、鋼及合金鋼的成本相差何止幾倍，但在表面電鍍之後，拿在手上用眼看絕對無法分辨。

商人講究的是成本，選用合金鋼材料製造一把螺絲起子可以保用一輩子，但製造工廠的成本加正常的利潤就要十美元。採購商殺到五美元問你做不做，甲工廠為了生存只好用普通鋼代替。乙工廠要搶生意，找到該商家，說我只要四美元就能做出來，當然材料就變成鐵囉！反正電鍍後誰都看不出來，這就是劣質商品的後果。

當年充斥美國市場的日本 製造的產品，遭受進口商殺價後，日本人為了保證品質及招牌的理由只好退出，接下來台灣及南韓等工廠取代日本貨；現在輪到中國、印度、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡等國家的貨品進場，商人殺價的後果使得工廠只得減低成本，這種非專門技術的產品，世界各國都會生產製造，只是產品的品質越差，造成地球上越來越多的垃圾。

內人為了省錢，到華人超級市場用一半的價格，買到一個看起來跟Sears百貨公司一模一樣的炒菜鍋，使用一個月之後，鍋底開始脫落，最後下場是送進垃圾桶。當初製造炒菜鍋所使用的金屬材料也是要經過一千多度高溫煉鐵爐出產的材料，浪費地球資源一點也不少。

據說紐約在一個風雨天之後，被丟進垃圾桶的洋傘難以數計，這也是一種劣質商品，約三、五元一把的洋傘，傘骨細如筷子，一陣大風吹來毫無招架之力；但做一把傘需要消耗的自然資源不會減多少，至於能夠使用幾次，完全不是出售商人的考量，能賺錢就好。其他劣質商品如鮮豔彩色尼龍繩子，在太陽底下使用半年就變質，用力一拉就會斷。室外太陽傘曬一年，一個大風吹來就完蛋，傘布破，鋁架斷，等等例子不勝枚舉。

想要建立消費大眾不要買次劣品的意識很難，因為貪便宜是每個人的常態，我認為政府應該設立法律，在源頭上限制劣品不得上市，保證可以對環保做些貢獻。今日社會對保護地球皆有共同意識，應該對劣質商品說「不」的時候了！