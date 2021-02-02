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舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

碎花窗簾

竹心

在美二十多年，搬了無數次的家，每一次搬家都把百葉窗留下，而把所有的布面窗簾全部帶走。教訓是來自多年以前的一次搬家，留下一通到頂的窗簾、精心挑選的布料和花邊設計，後來發現屋主把窗簾拆卸了，後悔不已。

疫情氾濫的庚子年間，我們再次搬家，那些窗簾和收藏的一匹匹布料，裝了好幾大箱子，成了我們沉甸甸的家當。

搬入新宅後，開始在一堆堆的窗簾和布料裡，量體裁衣為新居重新設計窗簾。打開一只只箱子，一幅幅的窗簾，一疊疊的布料呈現眼前。

兩幅摺疊整齊的布料，絲質，手感柔軟，淡紫底色，撒滿粉色梅花圖案，是大約十年前回國買的，那時還住在中西部的鄉下。遠路風塵地從家鄉背回來，並無一扇窗戶適合它的尺寸。靜靜地沉睡在一格抽屜，十年有餘。而今把它重新裁剪調整，掛在新居的餐廳。

掛上去的一剎那，柔軟厚實的絲綢抖落展開，翩然垂落。動態的質感，輕盈飄逸，猶如一掛浮滿梅花花瓣的粉紫色瀑布。冬季的晨陽裡猶如梅花綻放，清亮而美麗。入暮的燈光下，遮擋風寒溫暖相伴。

曾經在一間布店買了整整一匹布，質地密實，面料光滑。淺粉底色上漫不經心隨意灑落形狀不規則的果綠色葉片，淡黃、淺紫和嫩粉色的花瓣，清新、淡雅、別致。經常撫摸光滑柔軟的面料，暗自琢磨該做些什麼呢？終於在一個秋天的迷霧裡，手工縫製了四幅窗簾，掛在十幾年前一所房子的起居室。冰天雪地的中西部郊區，溫柔的粉色碎花窗簾成為苦寒之地的一抹明媚春光。盛夏時節，窗前大樹參天，綠草如茵，月季盛開，果綠色葉子與粉紫色花瓣的碎花窗簾被風掀起一角，飄飄逸逸，溫馨而浪漫。

去歲此時，這款窗簾還掛在德州鄉下的一間客房，粉色的碎花窗簾外面，是熱情似火的德州驕陽，還有紅色的薔薇肆意怒放，寬大的芭蕉葉綠飽滿。粉色的碎花窗簾之下，立著一盞粉色的檯燈，陪伴一襲粉色的碎花薄被。今朝此時這幅淡粉色的碎花窗簾，高高懸掛在新宅主臥室的一扇窗前，守候著寒冷冬季的一個個夜晚。

樓上樓下，繞屋一圈，在一幅幅的碎花窗簾下，驚覺自己竟然有著如此濃烈的碎花情結。

曾經聽人說，喜歡碎花的女人土氣而自戀，仔細想想，確實如此。看著滿屋、滿櫃、滿牆、滿箱亮麗的細碎花瓣，悅人耳目的柔和色彩，似乎少了些知性的深沉、哲思的厚重。然而深究其間，土氣不就是與土地親近而親密嗎！亦即所謂的接地氣。冠以大地之母的土地，豈不更具知性、更藏厚重、也更為深沉？萬事萬物皆源於地氣，相互而存，於土氣中扎根、生長，才可枝繁葉茂，花開遍地。這樣一想，莞爾一笑，原來我的碎花情結裡，竟然潛藏著大千世界的底蘊和人生哲理啊！

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