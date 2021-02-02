錢太約五十歲，矮胖身材，膀大腰圓，燙得鬈曲的頭髮像花椰菜一樣罩在圓圓的頭上，處事乾脆俐落，這些年來一直春風得意。尤其最讓她得意的是十年前趁著美國 次貸危機，銀行推出法拍屋時，她趁低吸納了一幢雙家庭的房子。

那棟兩層樓房坐落在地鐵 邊上，離市中心距離只有十分鐘車程，交通十分便利。望著這屋子，錢太靈機一動，迅速找人來進行改造，把二樓的客廳和廚房改造成房間，只保留了浴室，挖空心思地搞出了若干個房間。她給那些房間起名「美好客舍」後當作旅館，按日來出租。

如此一來，錢太天天只入不出，每日都喜上眉梢。那時她如果還有什麼苦惱，應該就是對自己的身材發愁。「唉，我年輕時很苗條呀！」她對朋友說，朋友就勸解她，年齡大了，人就會發胖，建議她在飲食上清淡些，多些運動等，錢太都依照嘗試，但不見成效，身材依然紋絲不動，堅如磐石。

然而，這美好日子隨著年初新冠疫情 的到來戛然而止。疫情阻止了人們的流動與交往，過去的遊客、留學生們一下子都銷聲匿跡，望著冷清的街道和空蕩蕩的房間，錢太的臉上布滿了愁雲慘霧。

某日，正當錢太在家百無聊賴時，一個男人的到來打破了她的寧靜。她驚訝地望著這個年齡與自己相仿的不速之客，原來他是鄰州的餐館工，因那邊疫情嚴重，連餐館也關閉了，所以暫時轉來這疫情相對較輕的州工作生活一段時間，是朋友推薦他找到此地的。

現在想起來，錢太當時肯收留他，絕非出於惻隱之心，只是非常時期對金錢到來感到喜出望外，而這種反應導致她鬼使神差地把男人帶上二樓，打開了其中一間久沒開啟的房門，並破例按月把房間出租了給他。

剛開始時，男人與錢太相處算愉快，他每天趕去上班，早出晚歸，平時基本不需要煮食，只有休息日才偶爾下來廚房煮點小麵等。錢太甚至還暗暗竊喜，慶幸自己的生意不至於全軍覆沒。

但是隨著時間的推移，疫情不見好轉，反而加劇了，錢太發現男人在家的時間多了，再後來，到了該交租的時候也不見男人來交了。

「餐館關了，我失業了」，當錢太忍不住走上二樓敲了男人的房門時，男人冷冷地回答。錢太陪著笑臉說，「你也不至於窮得沒飯吃吧？」「當然有飯吃！不吃飯我餓死在妳房間，妳想嗎？」男人惡狠狠地罵。「天！我收了你多少錢？你居然要死在我屋裡，把我家變成凶宅！」錢太頓時氣得暴跳如雷。

「政府有規定，這個時候妳不能趕客！況且妳出租有申報嗎？」男人大聲說完，輕蔑地瞥錢太一眼，就把門關上，只留下目瞪口呆的錢太。

自那天起，錢太開始了提心吊膽的生活。男人天天在家，有時下來廚房煮食卻對她視而不見，不理不睬，更讓錢太擔心的是，他外出時居然沒戴口罩，「千萬別讓他死在我家呀」錢太心裡暗暗叫苦。

從此，男人竟成了錢太每天最牽掛的人，她時刻豎起耳朵聽樓上的動靜，只要聽不到聲響，就心裡不安。譬如有次一整天也聽不到上面的聲音，她就悄悄地走上去把耳貼在門上，直到聽見男人打鼾聲，懸著的心才得以放下。

經過這段時間的折騰和折磨，錢太也並非一無所獲，她居然意外地減了肥。