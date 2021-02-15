一大早接獲朋友傳來臘八的祝福簡訊，想起東方超市早已擺設各式年貨，頓時心中激起陣陣欣喜，雖已年屆古稀，想到過年我依舊開心。

我對「過年」的最初記憶是舞獅舞龍與踩高蹺，接著就是好吃的年菜，而後者不但令我難忘；更對我日後生活影響至深。

我在眷村長大，過年前各家院中掛曬的香腸、臘肉是農曆年前最美的風景線，它象徵著富裕與即將到來的圍爐團慶。我家左鄰右舍盡是來自湖南、四川、廣東、東北各地的婆婆媽媽們，她們在院中曬出大江南北的不同風味。常吃「百家飯」的我，最愛隔壁劉媽媽做的湖南臘肉，也極愛後街曾媽媽家川味豆腐香腸，不遠處錢婆婆家的廣式肝腸更是美味無比。這些兒時的記憶，使我成年後對「臘味」情有獨鍾，「臘味飯」遂成為我最愛美食的首選。

我家的年菜除雞鴨魚肉與臘味外，特有一種甜食名為「豆茶」。父親出生於浙江餘姚，他說「豆茶」是當地人大年初一的傳統早餐，是以紅豆、蓮子、紅棗、乾桂圓肉等食材熬成的濃粥，吃時放些切好的水磨年糕同煮，味道香糯美味。

記得父親總在除夕夜熬「豆茶」，一邊與我述說兒時事，有次說到一樁熬「豆茶」時老宅不慎失火的意外，眼中還泛著淚光，我因此懂得，對父親而言，過年熬豆茶吃也是「思親」的表現。此後過年，尤其在父親去世後，即使移民 來美，我也總會在除夕夜熬豆茶，隨著手中轉動著的湯勺，鍋中逐漸濃稠的豆茶，伴我思念起與父親言談時的景象，我的眼中也含著淚。

移民來美之初，我住在沒有東方超市的鄉下，只得包水餃慶新年，記憶中眷村媽媽們過年多包豬肉韭黃餡水餃，我則選擇以菠菜、豬肉與鮮蝦為餡，煮出麵皮透著紅蝦肉與綠菜丁的美味水餃，自此我家中年菜多了一盤水餃。次年搬到東方超市林立的大城，「臘味飯」又回到我的年菜桌上，只是香腸與臘肉不如昔日醇美，我只能閉著眼咀嚼出記憶中的「臘味」。

隨著年齡漸長，我的年菜桌上少了臘味飯多了什錦菜，我喜歡黃豆芽、金針菜、胡蘿蔔與芹菜絲中加上香菇及木耳絲的混搭，再加上豆干絲與筍絲的陪襯，最後切些蓮藕絲加上綠色蔬菜的點綴，看起來吸睛，吃起來美味健康，近年來已成為我年菜桌上的新寵。

年菜桌上的水餃也改成素餡，因為少了肉質的黏度，以蔬菜為餡的水餃不太好包，但吃起來絕對安心。這幾年紅燒肉與八寶鴨及滷牛肉也都退出了我的年菜桌，取而代之的主要肉品是豬肉或雞肉丸子，我用它們來擔任火鍋湯的主角，配上南瓜片、蕃茄、豆腐、金針菇與綠葉菜等，再加些魚片，就完成一鍋令人垂涎的年菜火鍋，我稱之為「圓滿黃金鍋」，是年菜桌上的主角。當然也不忘「年年有餘」的好彩頭，這些年我已習慣以清蒸鱸魚來添彩，簡單美味又養生。

年菜隨著我的年歲逐漸由繁入簡，由葷轉素，但難忘的昔日年味，永伴著我不曾減退的思親情懷。